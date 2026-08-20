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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°33

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación de las diferentes jugadas exóticas que se puedan presentar ante el inicio del 5y6

Por

Meridiano

Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 11:12 am
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°33
Foto: David Urdaneta
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡El día domingo 23 de agosto, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de siete apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas en el mes de agosto, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que dentro del s5y6 nacional se llevaran dos pruebas selectivas especial para potros y potrancas de dos años en recorrido de 1.100 metros.

Los ejemplares: Dance To Remember (USA) y Super Explosiva, encabezan la lista de favoritos de la cátedra del ciclo no válido de la R33.

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Believe Andrew  13
Athletic Time 7
Cedsrunner 5
Talentoso  5

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Dance To Remember (USA)  15
Sizzle (USA) 8
Para Siempre (USA) 6
Encantadora 1

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Emmawatson 13
Pastoreña 12
My Three Loves (USA) 6
Supergirl 2

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Pharoah's Dynasty (USA)  14
Jesúsviña 8
Paris Priest (USA) 3
Catirote 2
Señor Thanos 1

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Super Explosiva  15
Valeria Time 9
Canela  5
Catira Milena 1

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Colossus  13
Bravucón 9
Gran Pepe 8

SEPTIMA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Only In America (USA)  13
El Irlandés 11
Abuelo (USA) 6

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