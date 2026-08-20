La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°33

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la cátedra (No válidas) de la reunión 33

¡El día domingo 23 de agosto, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de siete apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas en el mes de agosto, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que dentro del s5y6 nacional se llevaran dos pruebas selectivas especial para potros y potrancas de dos años en recorrido de 1.100 metros.

Los ejemplares: Dance To Remember (USA) y Super Explosiva, encabezan la lista de favoritos de la cátedra del ciclo no válido de la R33.

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Believe Andrew 13 Athletic Time 7 Cedsrunner 5 Talentoso 5

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Dance To Remember (USA) 15 Sizzle (USA) 8 Para Siempre (USA) 6 Encantadora 1

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Emmawatson 13 Pastoreña 12 My Three Loves (USA) 6 Supergirl 2

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Pharoah's Dynasty (USA) 14 Jesúsviña 8 Paris Priest (USA) 3 Catirote 2 Señor Thanos 1

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Super Explosiva 15 Valeria Time 9 Canela 5 Catira Milena 1

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Colossus 13 Bravucón 9 Gran Pepe 8

SEPTIMA CARRERA