Catirote y Nefertari las cartas de Aldo Traversa para el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Durante la jornada de ajustes realizada este miércoles 19 de agosto en la pista del Hipódromo Internacional La Rinconada, el equipo periodístico de Meridiano Web dialogó con el entrenador de puros de carreras Aldo Traversa. El profesional afrontará la reunión número 33 del calendario hípico capitalino con un total de dos ejemplares bajo su responsabilidad, ambos inscritos en el bloque de las pruebas no válidas.

Catirote busca reivindicarse en la cuarta competencia: La Rinconada Tordillo R33

El primer compromiso del preparador se concretará en la cuarta carrera de la programación por intermedio del castaño Catirote (01), ejemplar que saldrá por el puesto de pista uno. Traversa explicó las circunstancias de su anterior actuación y ofreció su perspectiva sobre los rivales de mayor cuidado en la nómina:

"Este caballo sufrió bastantes contratiempos en su salida anterior. Al final remató en buena forma, pero el compromiso estaba decidido tras la mala partida. En esta oportunidad nos tocó nuevamente el puesto uno. Los rivales a vencer son Jesusviña, que debutó en ganancia, y el debutante importado Pharoah’s Dynasty. Entre esos tres ejemplares debe definirse la carrera. Mantenemos la expectativa de que el nuestro mejore y cumpla una destacada actuación".

Nefertari saldrá a la pista en la prueba para yeguas de cinco y más años: 1.200 metros

Posteriormente, en el lote reservado para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, debutantes o no ganadoras, la cuadra presentará a la alazana Nefertari (02), la cual contará con la conducción del aprendiz Zapata en el recorrido. El entrenador destacó el historial de la conducida y la posibilidad de reencontrar su mejor versión en la pista:

"Esta yegua acumula dos escoltas de valor en el lote, aunque no ha logrado repetir esas actuaciones en sus salidas recientes. Mantenemos la esperanza de que en cualquier momento recupere su nivel y, con un poco de suerte, logremos la victoria en la competencia".

Con este par de presentados en el ciclo inicial de la reunión dominical, Aldo Traversa afina detalles en los aprontes matutinos con la intención de decidir en ambas competencias del óvalo de Coche.