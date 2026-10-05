Irad Ortiz Jr llega a esta histórica marca en su carrera en Estados Unidos

Irad Ortiz Jr quien estuvo ausente por dos meses debido a una lesión del tobillo izquierdo, regresó este viernes en el opening day de Keeneland , donde consiguió dos victorias, ambas en competencias de Graded Stakes, y completar 214 victorias en la presente temporada y ganancia muy cercana a los 27 millones de dólares.

Irad Ortiz Jr. consigue esta hazaña en Estados Unidos

El esperado regreso del nativo de Alto Trujillo en Puerto Rico, Irad Ortiz Jr., quien sumó su victoria 400 y 401 de por vida en carreras de Grado en Estados Unidos, sin incluir los triunfos logrados en la Dubai World Cup y Saudi Cup Day.

Según números de Equibase, Ortiz Jr. suma 406 victorias en competencias de Graded Stakes, sin embargo, cinco de ellas han sido durante los festivales que se corren en Occidente.

La victoria 400 se produjo el viernes con el ejemplar Nakatomi para Wesley Ward en lo que fue el Ogden Phoenix Stakes (G2) prueba clasificatoria para la Breeders’ Cup. Nakatomi, es el segundo ejemplar en conseguir el doblete en la misma, luego que Sum of the Parts lo hiciera en el 2012 y 2013.

Luego, en la jornada del sábado, guio a la victoria al ejemplar Rethorical en lo que fue el Coolmore Turf Mile Stakes (G1) para el entrenador William Walden. Este fue el triunfo 401 en Estados Unidos en pruebas clasificadas.

El ganador cinco veces del premio Eclipse continúa su actividad a partir de este miércoles en Keeneland. El boricua, totaliza 214 triunfos en la temporada y 4,638 de por vida en tierras norteñas.