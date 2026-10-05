Líder de los jinetes venezolanos suma otra selectiva en Estados Unidos

Este sábado en el hipódromo de Laurel Park, se celebraron diez carreras que incluyeron cuatro pruebas stakes, entre ellas el James F. Lewis III Stakes valorado en 100 mil dólares, en la que el jinete zuliano Mychel Sánchez lució sus mejores herramientas sobre Walt’s Notion entrenado por Phil Capuano.

Mychel Sánchez selectivo en Laurel Park

La sexta carrera de la jornada sabatina fue reservada para el James F. Lewis III Stakes en la cual Walt's Notion, con Mychel Sanchez a cuestas, luciendo una indumentaria de seda morada y roja y una antorcha brillante, se alzó con la victoria respondiendo al favoritismo de los aficionados.

Walt's Notion, es un potro de 2 años, que desde la partida tomó la punta para no soltarla. Prince of Peace, salió a perseguirlo durante los seis furlongs, pero nunca logró acercarse a menos de un cuerpo del líder. Harewood terminó tercero, Dats Improbable cuarto y Grind It Out un lejano quinto.

El hijo de Great Notion, entrenado Phil Capuano, criado en Maryland, marcó parciales de 22.31, 45.90 y 58.43 segundos y tuvo la fuerza suficiente para superar a Prince of Peace en la distancia de seis furlongs con un tiempo de 1:11.87.

Es la segunda victoria de Walt's Notion en tres presentaciones, con ganancias que superan los 100 mil dólares en el banco para sus conexiones de Ulman, Louis J., Vieser II, Walter y Scheffres, Michael.

Sánchez, líder de los jinetes venezolanos con 214 en Estados Unidos, suma su stakes 87 de por vida.