La tarde de este domingo en el hipódromo de Belmont Park se realizó una jornada de diez carreras, donde los jockeys venezolanos Javier Castellano y Samuel Marín sobresalieron y entre los dos, ganaron cinco de las diez pruebas que se realizaron en el cierre de la tercera semana de acción del meeting en el renovado óvalo del condado de Elmont en Nueva York.

Estados Unidos: Castellano y Marín generan Pick 3 de casi $250 en Belmont Park

La leyenda viva del turf, Javier Castellano consiguió cuatro victorias en la jornada dominical y el joven Samuel Marín sumo otro triunfo a su cuenta personal en la jornada de pruebas del domingo en el óvalo de Belmont Park, para quedarse con la mitad de la programación disputada. Tres de esas victorias entre los látigos criollos fueron en carreras consecutivas para generar un Pick 3 de casi $250 en los tickets ganadores.

La trilogía de victorias continuas comenzó en la sexta carrera, en un Starter Optional Claiming de $75.000 con el zuliano Javier Castellano para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.200 metros en grama interna, donde triunfó con Global Prosperity, presentado por la trainer Lynda Rice con un crono oficial de 1:09.10 y pagó mejores dividendos de $19.94 a ganador, $9.26 el place y $6.52 el show.

Mientras, en la séptima competencia de la tarde dominical, en un Allowance de $105.000 para potras y yeguas de tres y más años, en distancia de 1.700 metros en la grama, el joven Samuel Marín se llevó el triunfo con Silly Season, presentada por Chad Brown con un tiempo oficial de 1:44.56 y generó pagos de $13.08 a ganador, $5.54 el place y $4.28 el show.

Para cerrar, en la octava carrera dominical, Castellano conseguiría el hat trick personal y el triplete criollo en un Allowance Optional Claiming de $108.000 para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.300 metros en arena con el purasangre Gate to Wire del afamado Todd Pletcher con un crono de 1:15.44 y dividendos de $8.12; $4.48 y $2.48 respectivamente.

La unión de los tres ejemplares que ganaron los jinetes venezolanos Javier Castellano y Samuel Marín generaron un pago en el Pick 3 (4-4-9) de las pruebas mencionadas que pagó un monto de $247.82 a los ganadores.