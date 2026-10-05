La tarde de este domingo en el hipódromo de Belmont Park se realizó una jornada de diez carreras, donde los jockeys venezolanos Javier Castellano y Samuel Marín sobresalieron y entre los dos, ganaron cinco de las diez pruebas que se realizaron en el cierre de la tercera semana de acción del meeting en el renovado óvalo del condado de Elmont en Nueva York.

Estados Unidos: Jockeys venezolanos dominan la jornada del domingo en Belmont Park

La leyenda viva del turf, Javier Castellano consiguió cuatro victorias en la jornada dominical y el joven Samuel Marín sumo otro triunfo a su cuenta personal en la jornada de pruebas del domingo en el óvalo de Belmont Park, para quedarse con la mitad de la programación disputada.

La demostración del látigo zuliano este domingo la inició en la tercera prueba, en un Maiden Claiming de $59.000 para potras yeguas de tres y más años en distancia de 1.200 metros en pista de grama interna, donde ganó con I Need a Miracle, pensionada de George Weaver, la cual dejó un tiempo de 1:09.26 y pagó excelentes dividendos de $16.36 a ganador, $7.98 el place y $5.52.

El doblete lo alcanzaría en la sexta carrera, en un Starter Optional Claiming de $75.000, para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.200 metros en grama interna, donde triunfó con Global Prosperity, presentado por la trainer Lynda Rice con un crono oficial de 1:09.10 y pagó mejores dividendos de $19.94 a ganador, $9.26 el place y $6.52 el show.

Por su parte, en la séptima competencia de la tarde dominical, en un Allowance de $105.000 para potras y yeguas de tres y más años, en distancia de 1.700 metros en la grama, el joven Samuel Marín se llevó el triunfo con Silly Season, presentada por Chad Brown con un tiempo oficial de 1:44.56 y generó pagos de $13.08 a ganador, $5.54 el place y $4.28 el show.

Seguidamente, en la octava carrera, Castellano conseguiría el hat trick en un Allowance Optional Claiming de $108.000 para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.300 metros en arena con el purasangre Gate to Wire del afamado Todd Pletcher con un crono de 1:15.44 y dividendos de $8.12; $4.48 y $2.48 respectivamente.

Por último, en la décima y prueba de cierre de la programación, en un Allowance de $105.000 para purasangres de tres y más años en recorrido de 1.600 metros en grama, Castellano sacó toda la clase para ganar con Funny Factor y ganar su cuarta carrera, con el pensionado de Chris Englehart con un tiempo oficial de 1:36.11 y dejar en taquilla $22.08 a ganador, $11.30 el place y $7.84 el show.