La Serie Hípica del Caribe 2026 trae una sorpresa de lujo para los aficionados

El Clásico del Caribe retorna a casa. El próximo sábado 5 y domingo 6 de diciembre se disputará la Serie Hípica en el Hipódromo Camarero, ubicado en Canóvanas, Puerto Rico. La gran fiesta del hipismo caribeño reunirá a delegaciones de diversos países en un evento que ofrecerá atractivos no solo en el plano hípico, sino también en el turístico.

Para conmemorar la primera edición —celebrada el 26 de junio de 1966 y conquistada por el ejemplar venezolano Victoreado, bajo la conducción de Gustavo Ávila— y en el marco de la vigesimonovena ocasión en que la llamada «Isla del Encanto» fungirá como anfitriona, el óvalo boricua presentó una sorpresa especial para la celebración.

Puerto Rico alista sorpresa para el Clásico del Caribe

El Hipódromo Camarero concreta una alianza con la firma relojera LIVIN, de manufactura puertorriqueña, para lanzar un reloj de lujo de edición limitada en alegoría al Clásico del Caribe.

Con el objetivo de inmortalizar aquel primer triunfo caribeño conseguido por Victoreado, la pieza incorpora los colores oficiales de la Serie Hípica 2026: azul clásico, turquesa, oro y arena, complementado con una correa de acero inoxidable, cristal de zafiro y maquinaria de cuarzo japonés Seiko.

La preventa para adquirir el reloj ya se encuentra disponible. Se elaboraron únicamente 300 unidades, lo que le otorga un carácter exclusivo a este recuerdo coleccionable para la fanaticada hípica. Además, un porcentaje de las ventas será destinado a la Fundación Segundo Galope, iniciativa dedicada al rescate, rehabilitación, reentrenamiento y adopción de caballos purasangre retirados que cumplieron campaña en el circuito de Camarero.

Alberto Rodríguez, director ejecutivo de Producción Creativa y Marketing del Hipódromo Camarero, destacó la relevancia del proyecto: “Queríamos hacer algo distinto, desarrollar una pieza conmemorativa por los 60 años del Clásico del Caribe y la edición número 58 del evento. Por ello, acordamos junto a la compañía LIVIN Watches esta colaboración para crear una edición especial y coleccionable, con los colores y el logo oficial de la Serie Hípica del Caribe. Serán pocas piezas disponibles para coleccionistas y aficionados. Este es apenas el comienzo de varias colaboraciones con la marca y esperamos que sea del agrado de todos”, señala con entusiasmo.

Para adquirir una de las piezas y conocer más detalles sobre la oferta de Camarero para la Serie Hípica de este año, se puede ingresar a través del siguiente enlace.