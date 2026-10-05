Entrenadores venezolanos luchan por alcanzar el liderato en Gulfstream Park

La sexta semana del Sunshine Meet en Gulfstream Park da inicio este viernes en Hallandale Beach, Florida, consolidando una temporada de otoño que se extenderá hasta la tercera semana de noviembre. En la lucha por el liderato de entrenadores, los venezolanos José Francisco D’Angelo y Víctor Barboza Jr. protagonizan una cerrada competencia junto a Carlos David y el líder Saffie Joseph Jr.

Meridiano: D’Angelo y Barboza Jr buscan escalar a la punta

La delegación de entrenadores venezolanos ratifica su gran momento profesional en Sunshine Meet de Gulfstream Park. Durante el reciente fin de semana, el selecto grupo de profesionales alcanzó victorias clave que alteraron la parte alta de la tabla de clasificación.

El destacado preparador Víctor Barboza Jr. suma una victoria en la jornada de cierre de semana en yunta con Samy Camacho, quien fue el piloto venezolano más destacado en este circuito.

Por su parte, José Francisco D'Angelo no cedió terreno en la disputa y sumó dos nuevos lauros en la jornada del viernes por intermedio de su presentado Mitzman y Veronika Z, ambos en yunta con el también criollo Leonel Reyes Ramos.

Con este resultado, Barboza Jr. y D'Angelo, aseguran la tercera posición de la estadística general. Ambos profesionales criollos mantienen una persecución constante sobre el actual líder del circuito, el barbadense Saffie Joseph Jr., quien todavía comanda la división con 13 primeros y el colombiano Carlos David, quien tiene 11.

El desempeño global de la armada venezolana en Florida recibió un sólido respaldo numérico en el último reporte de la base de datos de Equibase. Barboza Jr. y D'Angelo no solo figuraron en el cuadro de honor por victorias logradas, sino que también superaron la barrera de los $300,000 en producción monetaria para sus respectivos establos, lo que ratifica la efectividad de sus ejemplares presentados en las pistas de arena, tapeta y grama.