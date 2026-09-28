Rumbo al Caribe: Dream Maker da la sorpresa y conquista el Trinidad Derby Stakes 2026 

Esta semana se corrió en el hipódromo de Santa Rosa Park, ubicado en la isla Trinidad y Tobago, el Trinidad Derby Stakes (Gr.1), tercera gema de la Triple Tiara, una de las carreras de mayor tradición que se remonta desde 1930 en el histórico óvalo de Queen's Park Savannah, ubicado en Puerto España. Prueba además que clasifica al ganador para el Clásico del Caribe; en este caso, Dream Maker dio un golpe de autoridad ante diez rivales.

Clásico del Caribe: Dream Maker gana su cupo a pulso

El tresañero Dream Maker rompió todos los pronósticos al coronarse en la 124.ª edición del prestigioso Trinidad Derby Stakes (Gr. I), celebrado en el hipódromo Santa Rosa Park, durante la jornada del Día de la República en el hipódromo de Santa Rosa.

Cotizado con apuestas de 10-1 en las taquillas, el castrado conducido por el jinete Joshua Stephen ejecutó una estrategia impecable. Tras mantenerse a la expectativa durante el trayecto, Stephen realizó una sola movida contundente al girar la última curva. Con un sólido remate en la recta final de arena, el ejemplar entrenado por Shaffick Mohammed dominó con claridad a sus rivales para adjudicarse la joya de la corona hípica en un tiempo oficial de 2:10.2 para los 2,000 metros.

El podio de la competencia lo completó Stock Broker en el segundo lugar, seguido muy de cerca por el favorito Band Of De Year, que tuvo que conformarse con la tercera posición de la pizarra.

Dream Maker, hijo de Saint Vigeur en Blue Bayou por Blue Pepsi Lodge, nacido y criado por el haras de Neil Poon Tip, Gerry Harding y John O'Brien, demostró una notable evolución de condición, alcanzando su segunda victoria en siete presentaciones bajo entrenamiento de Ramesh Ramroop para los colores del Shaffick Mohammed.

Dream Maker rumbo al Caribe

El Trinidad Derby Stakes es la máxima gema de la hípica caribeña en el sur del archipiélago y la carrera más codiciada de Trinidad y Tobago. Conocido tradicionalmente como el "Derby del Día de la República", representa el punto cumbre para los ejemplares de tres años nativos y de la región de las Indias Occidentales (W.I. Bred).

Al ganar la carrera de la triple corona, Dream Maker, se clasifica automáticamente para el Clásico del Caribe, en representación de Trinidad y Tobago. Este año la gesta caribeña se correrá en el hipódromo de Camarero, Puerto Rico.