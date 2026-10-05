Nuestro jinete Salón de Fama reta a Caroline St. Beat en el Hill Prince (G3)

Este sábado, el hipódromo de Belmont Park, ubicado en Elmont, New York, presenta una cartelera de once carreras, en la cual incluyó el Hill Prince (G3) de $200,000 en la cual el jinete venezolano Javier Castellano busca ampliar el número de victorias en este evento, en donde, es el máximo ganador.

Belmont Park: Javier Castellano busca ampliar el número de triunfos

El Hill Prince (G3) de $200,000 en distancia de 1,900 metros en pista de grama, tiene en su nómina nueve potros de segundo año de carrera. Grupo liderado por Caroline St. Beat, criado en Nueva York, llega a este evento luego de una contundente victoria en el Nashville Derby (G2) el 5 de septiembre en Kentucky Downs, y buscará continuar su trayectoria ascendente con la monta de Manuel Franco para el entrenador Miguel Clement.

Dentro de este grupo compacto está el conducido por Javier Castellano, que llega tras un tercer lugar en el Old Dominion Derby (G2) Chambersville, presentado por el entrenador Ken McPeek; que antes de esa figuración fue ganador del Saranac Heeere's Johnny, exclusiva para ejemplares neyorkinos.

Javier Castellano máximo ganador

El Hill Prince (G3), es una prueba que se corre desde 1977, y Javier Castellano es el máximo ganador de esta carrera con cuatro triunfos. El año anterior, superó Ángel Cordero Jr, con quien estaba igualado con tres victorias.

Castellano ganó el Hill Prince con Rey de Café (2025), Outperformance (2006), Get Smoking (2020) y Tiz Dashing el pasado año.

La Hill Prince está programada como la décima carrera del programa de 11 carreras del sábado, que también incluye la edición inaugural de la Bricks and Mortar de $175,000 en la octava carrera.