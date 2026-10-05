Ka Ying Rising regresa a las pistas este martes con miras al The Everest Stakes (Gr1)

Trascendió la mañana de este lunes que el ejemplar, Ka Ying Rising, el caballo mejor valorado del mundo, participará en una importante prueba de entrenamiento en el hipódromo de Randwick en Sídney, Australia, el martes 6 de octubre, como preparación para el The Everest (Gr1) en 1,200 metros, dotado con 20 millones de dólares australianos (aproximadamente 13,92 millones de dólares estadounidenses), que se celebrará el 17 de octubre.

Ka Ying Rising por el doblete en The Everest

Ka Ying Rising, se enfrentará a cuatro posibles rivales en The Everest – Joliestar, Angel Capital, Ninja y Headwall – en la prueba simulada de 1000 metros, mientras que los aspirantes al King Charles III Stakes (Gr1) Amazing Journey y Apocalyptic, también han sido nominados.

El nueve veces campeón jockey de Hong Kong, Zac Purton, ha viajado a Australia para montar a Ka Ying Rising en la prueba de salida, mientras que el entrenador David Hayes también estará en Randwick para supervisar el entrenamiento.

Ka Ying Rising, se convirtió el año anterior en el primer caballo extranjero en ganar The Everest, la carrera de césped más lucrativa del mundo. De repetir en este evento, extenderá su racha récord de victorias a 22 carreras y conseguirá su décimo título de Grupo 1, igualando la marca de Golden Sixty.