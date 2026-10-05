Estos son los jockeys criollos con más Stakes ganados en lo que va del 2026

La temporada del turf en Estados Unidos le quedan poco más de tres meses del 2026 y la búsqueda por un puesto en el fin de semana de la edición 43 de la Breeders’ Cup a realizarse el viernes 30 y el sábado 31 de octubre del presente año en el recinto de Keeneland, es la principal meta de los jockeys, donde hay varios venezolanos buscando montas que les permitan estar en dicha jornada.

Estados Unidos: Estos son los jockeys venezolanos con más Stakes ganados en lo que va del 2026

Con la llegada del mes de octubre, se intensifican las pruebas que forman parte de la serie Win and youre’ In dan entrada directa con todos los gastos pagos para alguno de los 14 Stakes que se disputan en la Breeders’ Cup este año en Keeneland el 30 y 31 del mes en curso.

Entre los jockeys venezolanos que han logrado conseguir más Stakes en el año y busca montar en la Copa de Criadores de este año, el jockey profesional Junior Alvarado suma hasta ahora 23 Stakes conseguidos y el más reciente lo consiguió el pasado 1 de octubre en Belmont Park donde ganó el Vosburgh Stakes G3 con el purasangre T Kraft bajo el entrenamiento de William Mott.

El segundo jockey venezolano con más Stakes en el 2026, es la leyenda viviente, Javier Castellano, quien suma 22 selectivas en el año y en su carrera ya suma más de 900 Stakes alcanzados en más de 20 años de experiencia y su Stakes más reciente, fue el Pennsynvania Stakes GI con el potro The Puma con su compatriota Gustavo Delgado.

Para finalizar el podio del año, el guariqueño Emisael Jaramillo ha sumado 18 Stakes en el año en su primera temporada completa en la costa oeste, al montar en Santa Anita, Los Alamitos y Del Mar. En la jornada del sábado agregó a su cuenta el Speakeasy Stakes de $100.000 con el ejemplar Artic Wolf..