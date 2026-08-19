Números y estadísticas que marcan el V Clásico Julián Abdala (GIII) en La Rinconada

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El óvalo de Coche se viste de gala este fin de semana para la celebración de una nueva entrega del Clásico "Julián Abdala" (GIII), competencia de grado que rinde tributo a la memoria de una figura fundamental en la historia hípica nacional. Don Julián Abdalá, emblemático propietario venezolano y expresidente del Jockey Club de Venezuela, dejó una huella imborrable en el deporte de los reyes.

Su visión directiva resultó decisiva para la creación de la Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes, ente pionero que dio origen en 1981 al Gran Premio Latinoamericano, máxima cita del turf en la región.

La sequía de los vientres foráneos en la arena de Coche

En el marco de esta sexta edición, surgen datos estadísticos de alto impacto para el análisis de los apostadores. Desde la reapertura del proceso de importación en el recinto capitalino en el año 2024, los ejemplares foráneos no logran la victoria en esta prueba selectiva reservada para dosañeras. A lo largo de cuatro ediciones previas del evento, la nómina de potrancas nacidas en el exterior mantiene la cuenta en cero dentro del recinto de ganadores.

La presencia de vientres internacionales muestra un crecimiento exponencial en la nómina de inscritas. En la temporada anterior, el cotejo reunió a diez participantes, grupo en el cual solo figuraron dos piezas importadas. Para este año 2026, la correlación de fuerzas cambia de manera drástica: de 11 madrugadoras anotadas en la lista oficial, un total de seis piezas ostentan origen norteamericano, lo cual representa más de la mitad del lote en la búsqueda por romper el cerrojo criollo.

Líderes de la prueba y la gesta del reloj

En el departamento de los profesionales, la estadística presenta detalles relevantes para la jornada dominical. El fusta Robert Capriles se consolida como el profesional más laureado en la historia del evento con un total de tres triunfos en su historial, tras las fotos de victoria sobre Another Legacy en 2023, Winter Wonderland en 2024 y Bella del Cielo. Sin embargo, para la presente edición, el jinete no firmó responsabilidades de monta en la prueba.

Por el lado de los entrenadores, Ramón García Mosquera domina el renglón con dos victorias en los últimos años, hazaña que concretó mediante la preparación de la valiosa Fast Sensations en 2022 y la mencionada Winter Wonderland en 2024. Fue precisamente Fast Sensations la encargada de fijar la marca de velocidad para la competencia, al detener los relojes en un registro de 65,1 segundos para el recorrido de 1.100 metros, cota que se mantiene vigente como la más veloz en la historia del clásico.

Este domingo, García presentará a la hija de King Seraf en My New Venezuela, Aitana Princess (7), ejemplar que lucirá el número siete en la gualdrapa y contará con la conducción del jinete Yonkleiver Díaz.

Bolsa ostentosa y paridad entre las sedas

El historial de los colores hípicos muestra un equilibrio absoluto en el historial de la carrera. Las divisas Mamá Adela, La Milagrosa, Andrea Stable I y Marco Antonio comparten el honor de la cima, con un laurel para cada stud dentro del historial de la prueba.

La edición de este domingo se disputará en la octava competencia de la reunión, pauta que abrirá las acciones de la primera válida para el juego del 5y6 nacional. Con un premio global a repartir de 130.000 dólares, el Clásico "Julián Abdala" promete un espectáculo de primer orden sobre la pista de Coche.

La mesa está servida en la arena de Coche: Primera Válida

Todo está listo para que la afición disfrute de una nueva edición de esta cita emblemática del turf nacional. El cotejo no solo repartirá una bolsa de 130.000 dólares en la primera válida del 5y6, sino que pondrá a prueba la hegemonía criolla frente a la invasión foránea en el tiro de 1.100 metros. En este escenario, el preparador Ramón García Padrón enviará a la pista a la potranca Aitana Princess con el número siete en la gualdrapa para la búsqueda de un nuevo triunfo.

La pupila contará con la conducción de Yonkleiver Díaz, profesional que saltará a la arena con la oportunidad de inscribir su nombre en el historial de ganadores de esta selectiva.