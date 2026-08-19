Vincenzo Di Luca: "A mi presentado no lo dejen fuera de sus multiplicaciones del 5y6 en La Rinconada"

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La jornada de este miércoles 19 de agosto presentó un clima cálido sobre la pista del Hipódromo La Rinconada. El equipo periodístico de Meridiano Web asistió al principal recinto hípico de la nación para presenciar los ajustes finales de los purasangres anotados en la próxima cartelera dominical. Bajo un cielo despejado, la actividad en la zona de caballerizas reflejó la intensidad previa a la competición.

Entrevista: Carreras Hipismo La Rinconada

Diversos entrenadores buscan sumar victorias en la presente temporada, entre los cuales destaca Vincenzo Di Luca. Tras revisar cada detalle físico en el establo, el preparador atendió a la prensa para evaluar la opción de sus dos presentados de este fin de semana.

—Trainer Di Luca, su primer compromiso de la jornada será Maximus Fortune en la sexta carrera no válida, ejemplar que viene de figurar cuarto en ese mismo recorrido de 1.100 metros. ¿Cómo llega para esta oportunidad?

—Este caballo atraviesa extraordinarias condiciones. A pesar de que el lote resulta bastante fuerte, mantengo la certeza de que realizaremos una presentación destacada.

—En la quinta válida para el juego del 5y6 estará en cancha Lord Inglés, ahora bajo la conducción de Alfredo García Paduani. ¿Qué lectura le da a esta participación de cara al sellado del cuadro tradicional?

—Para todas las personas que elaboran su jugada del fin de semana, debo señalar que este ejemplar mantiene un estado óptimo en pista. Recomiendo a la afición no dejarlo fuera de sus combinaciones y multiplicaciones.