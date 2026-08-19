Johan Araguren: “Voy decidir con varios pero uno en especial me gusta fijo el domingo en La Rinconada”

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El Hipódromo La Rinconada abre nuevamente sus puertas este domingo para la celebración de la reunión número 33 del año, una jornada de 13 competencias estructurada por las autoridades hípicas que promete emociones de principio a fin.

El atractivo principal del programa reside en la disputa de dos eventos selectivos destinados a los prospectos de dos años, sobre una distancia de 1.100 metros, compromisos que pondrán a prueba la velocidad y precocidad de la nueva generación de corredores en la arena del óvalo de Coche.

Meridiano Web en la mañana de ajustes: La Rinconada

Fiel a su compromiso informativo con la afición, el equipo de Meridiano Web mantiene la cobertura constante desde las mañanas de ejercicios e inspeccionó la jornada de traqueos del día miércoles. En ese marco, el experimentado jockey Johan Aranguren ofreció declaraciones sobre el panorama de sus compromisos para la reunión dominical, en la cual firmó un total de seis responsabilidades de gran valor.

Mía Ragazza y Emmawatson abren el panorama del fusta

La agenda del profesional se inicia en la segunda competencia del programa, pauta en la que conducirá a la castaña Mía Ragazza en recorrido de 1.400 metros. La presentada por Riccardo D'Angelo es una pupila a la cual conoce en profundidad. Según expresó Aranguren, "Se trata de una prueba de notable paridad en la que espera un desempeño efectivo de su conducida para luchar por los puestos de vanguardia dentro de las combinaciones".

Posteriormente, en la tercera del orden, el látigo ratifica la conducción de Emmawatson, perteneciente al Stud Ferálico. El jinete destacó la evolución de la yegua tras su más reciente actuación en el plano selectivo, donde concretó una rematada eficaz de menor a mayor. Con el descenso a su lote habitual y bajo la preparación de Jorge Salvador, la pauta se presenta como uno de sus votos de confianza es decir "Fijas" dentro de su nómina de compromisos.

Confianza plena sobre la ruta de Paris Priest

Para la cuarta carrera del programa, Aranguren sumará su tercera actuación sobre el importado Paris Priest, ejemplar que entrena José Rafael Rojas. El profesional recordó el éxito del caballo en su prueba de estreno dentro de la pista caraqueña y manifestó plena certeza en sus condiciones físicas para aspirar al triunfo en esta oportunidad.

El bloque selectivo y el compromiso en el 5y6

El bloque del 5y6 nacional arrancará para el fusta en la octava competencia, escenario del Clásico "Julián Abdala", prueba en la cual asumirá la conducción de la dosañera debutante Pekas (USA). Respecto a este compromiso, Aranguren expresó su gratitud hacia el propietario Kelvin Álvarez y el entrenador Gabriel Márquez por la confianza depositada en su trabajo. La pupila llega a su estreno en óptimas condiciones físicas y con la expectativa firme de pelear el triunfo en la cita de grado.

Asimismo, en el Clásico "Gradisco", quinta válida de la tarde, el fusta guiará al importado Chokolate, ejemplar al cual ejercitó con regularidad durante las semanas previas en el óvalo de Coche. Tras el trabajo matutino realizado en pista, el jinete considera que la pieza está lista para decidir en el tiro de 1.100 metros.

Retorno de More Than Galileo para el cierre dominical

El cierre de sus responsabilidades llegará en la sexta válida con un ejemplar que reaparece luego de 119 días sin correr, se trata de More Than Galileo. El jinete señaló que el ejemplar muestra una condición óptima en cancha y cuenta con las herramientas necesarias para disputar los lugares de honor en la competencia que baja el telón de la jornada. Al término de sus impresiones, Aranguren extendió un mensaje a los aficionados para que asistan al óvalo de Coche y participen activamente en el tradicional juego del 5y6.