Así quedaron los resultados de las carreras en Saratoga para el jueves 20-8-2026

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Este viernes se corrió el segundo día de carreras de la octava semana en el hipódromo de Saratoga, New York, con un programa de ocho carreras correspondiente al Summer Meet, que incluyó el New York Stallion Cab Calloway Stakes de $150,000. La jornada inició a la 1:10 p.m., hora venezolana.

Meridiano: Resultados hípicos para Saratoga

El jinete francés Flavien Prat fue el más destacado de la jornada en New York, con dos victorias.

PRIMERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:41.22

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Essence L Vee C. Hargrove 8.46 2 7 Ready Rosie Jane K. Davis 3 1 Spirit Forward J. Castellano

Entrenador: M. A. Hennig

SEGUNDA CARRERA - 1.100 MTS – (grama/turf) TPO 1:02.92

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Light Fantastic M. Franco 8.70 5.02 3.40 2 5 Two Ducks L. Sáez 11.24 6.92 3 4 Armet J. L. Ortiz 4.14

Entrenador: B. H. Cox

TERCERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:13.07

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Parkridge J. Lezcano 8.32 3.90 2.64 2 2 Boer War R. Santana, Jr. 4.90 3.24 3 3 Max O Nidas J. L. Ortiz 2.40

Entrenador: W. I. Mott

CUARTA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:18.73

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Cash Burn F. Prat 3.62 2.32 2.10 2 2 Dry Drastic J. R. Velazquez 2.78 2.38 3 5 Secret Connection M. Franco 2.74

Entrenador: C. C. Brown

QUINTA CARRERA - 1.100 MTS – (grama/turf) TPO 1:02.45

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Escapades F. Prat 5.26 2.80 2.18 2 7 Deported (GB) J. L. Ortiz 2.86 2.22 3 3 Oligarch E. J. Zayas 2.92

Entrenador: M. Clement

SEXTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:38.83

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Valtellina D. Davis 2.78 2.10 2.10 2 1 Boxed Wine R. Santana, Jr. 4.10 2.80 3 3 Sweetest Princess J. Lezcano 3.18

Entrenador: R. Handal

SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS – (grama/turf) TPO 1:36.60 New York Stallion Cab Calloway S. $150,000

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 Chummers D. Davis 8.52 3.82 2.40 2 3 A Little At First J. Castellano 2.92 2.16 3 Jaxer F. Prat 2.52

Entrenador: R. Handal

OCTAVA CARRERA - 1.100 MTS – (grama/turf) TPO 1:02.80

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 9 From Scratch J. L. Ortiz 9.46 5.26 3.58 2 8 River Seine (IRE) S. Hess 6.68 4.60 3 3 Midnightloveaffair J. Castellano 6.46

Entrenador: S. M. Asmussen