Así quedaron los resultados de las carreras en Saratoga para el jueves 20-8-2026

Este viernes se corrió el segundo día de carreras de la octava semana en el hipódromo de Saratoga, New York, con un programa de ocho carreras correspondiente al Summer Meet, que incluyó el New York Stallion Cab Calloway Stakes de $150,000. La jornada inició a la 1:10 p.m., hora venezolana.
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Meridiano: Resultados hípicos para Saratoga
El jinete francés Flavien Prat fue el más destacado de la jornada en New York, con dos victorias.
PRIMERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:41.22
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|
Essence L Vee
|
C. Hargrove
|8.46
|2
|7
|
Ready Rosie Jane
|
K. Davis
|3
|1
|
Spirit Forward
|
J. Castellano
Entrenador: M. A. Hennig
SEGUNDA CARRERA - 1.100 MTS – (grama/turf) TPO 1:02.92
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|
Light Fantastic
|
M. Franco
|
8.70
|5.02
|3.40
|2
|5
|
Two Ducks
|
L. Sáez
|
11.24
|6.92
|3
|4
|
Armet
|
J. L. Ortiz
|4.14
Entrenador: B. H. Cox
TERCERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:13.07
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|
Parkridge
|
J. Lezcano
|
8.32
|3.90
|2.64
|2
|2
|
Boer War
|
R. Santana, Jr.
|
4.90
|3.24
|3
|3
|
Max O Nidas
|
J. L. Ortiz
|
2.40
Entrenador: W. I. Mott
CUARTA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:18.73
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|
Cash Burn
|
F. Prat
|
3.62
|2.32
|2.10
|2
|2
|Dry Drastic
|
J. R. Velazquez
|
2.78
|2.38
|3
|5
|Secret Connection
|
M. Franco
|2.74
Entrenador: C. C. Brown
QUINTA CARRERA - 1.100 MTS – (grama/turf) TPO 1:02.45
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|
Escapades
|
F. Prat
|
5.26
|2.80
|2.18
|2
|7
|
Deported (GB)
|
J. L. Ortiz
|
2.86
|2.22
|3
|3
|Oligarch
|
E. J. Zayas
|2.92
Entrenador: M. Clement
SEXTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:38.83
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Valtellina
|
D. Davis
|
2.78
|2.10
|2.10
|2
|1
|Boxed Wine
|
R. Santana, Jr.
|
4.10
|2.80
|3
|3
|Sweetest Princess
|
J. Lezcano
|3.18
Entrenador: R. Handal
SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS – (grama/turf) TPO 1:36.60 New York Stallion Cab Calloway S. $150,000
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Chummers
|
D. Davis
|
8.52
|3.82
|2.40
|2
|3
|A Little At First
|
J. Castellano
|
2.92
|2.16
|3
|Jaxer
|F. Prat
|2.52
Entrenador: R. Handal
OCTAVA CARRERA - 1.100 MTS – (grama/turf) TPO 1:02.80
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|9
|From Scratch
|
J. L. Ortiz
|9.46
|5.26
|3.58
|2
|8
|River Seine (IRE)
|
S. Hess
|6.68
|4.60
|3
|3
|Midnightloveaffair
|
J. Castellano
|6.46
Entrenador: S. M. Asmussen