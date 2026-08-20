Louden, el hijo de Gun Runner criado por Godolphin que hará su estreno en Nueva York

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Este sábado, la tercera carrera en el hipódromo de Saratoga está reservada para un Maiden Special Weight valorado por $115,000 en distancia de 1,300 metros en pista de arena, donde fueron inscritos nueve prospectos de dos años; en su mayoría van a su estreno.

Meridiano: Louden, nieto de Tapit, debuta en esta carrera

En esta carrera debuta Louden, un hijo de Gun Runner en Lake Avenue por Tapit, y lo hace bajo el entrenamiento de William Mott para el Godolphin LLC. Este es el segundo producto de esta madre, que tiene el mismo cruce por Tapit, de los millonarios y ganadores de Graded Stakes, Red Route One, Society, Wicked Halo e Il Miracolo.

El criado por el Godolphin es entrenado por el Salón de la Fama, Bill Mott, José Lezcano es su jinete y saldrá desde el puesto número 2.

Para este compromiso, el conducido por José Lezacano llega al menos con cuatro ejercicios según la base de datos de Equibase. El último de ellos fue el pasado viernes 14 de agosto, 800 metros en 48.35, que fue el 13.º más veloz de 33 en la jornada. Saldrá por puesto de partida #2.

Esta prueba está pautada para las 1:55 p. m., hora venezolana.