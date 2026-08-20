Con ajuste cómodo: El criollo que amenaza con dar la sorpresa frente a varios importados en La Rinconada

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La reunión número 33 de la presente temporada marca el inicio de una cartelera de lujo con 13 competencias en el óvalo de Coche. El programa destaca por la presencia de dos eventos selectivos, piezas fundamentales en el calendario hípico actual y que en esta ocasión se disputan dentro del 5y6.

Sorpresa: Acumulados Cuadro del 5y6 La Rinconada

Uno de los participantes de la décima tercera, sexta válida es Don Rubén con la monta nuevamente del jinete profesional Francisco Quevedo, un entrenado por Fernando Parilli Tota para los colores del Stud “Z.M”

El castaño de tres años tiene un total de cuatro actuaciones para cero primeros, y la última actuación del nacido y criado en el Haras La Orlyana arribó en la segunda casilla a ocho cuerpos y medio del ganador El Irlandés. Hay que destacar que este ejemplar es hermano completo de El De Froix , actualmente retirado para cumplir como semental y que a su vez dejo balanza de (44-17).

Ajuste: Ejemplar Criollo contra importados

Este miércoles 19 de agosto el entrenado por Parilli Tota ajustó: 16,3 30,3 43,3 (600MTS) (EP) 57/ 72,2// muy cómodo con remate de 13 con el mismo Francisco Quevedo. Así se puede apreciar en la hoja de ejercicio de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Otros favoritos de la carrera: Reunión 33 Caballos