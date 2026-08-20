Flavien Prat va por la barrida este viernes en Saratoga: Anota sus 10 compromisos

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Saratoga, en Nueva York, tiene todo listo para su jornada de este viernes 21 de agosto, la cual constará de un programa de 10 carreras. El evento estelar de la tarde será el Fleet Indian Stakes ($200.000), disputado sobre la distancia de 1 1/8 millas (1.800 metros) y reservado para potras de tres años.

Dentro de la reunión destaca la presencia de un jockey determinante que no debe pasarse por alto al momento de estructurar las combinaciones de apuestas. Se trata de Flavien Prat, el fusta francés doble ganador del Eclipse Award que se mantiene en plena batalla por el liderato de premios en el circuito neoyorquino junto al boricua José Ortiz.

Los diez compromisos de Flavien Prat este viernes

Prat cumplirá con actuaciones en la totalidad de las competencias pautadas para este viernes y, a decir verdad, ninguno de sus conducidos debe desestimarse en las jugadas multicarreras.

Primera carrera: Conducirá a Cugino, ganador selectivo del establo de Claude “Shug” McGaughey que reaparece en un Optional Claiming de $110.000 en 1.900 metros sobre pista de grama.

Conducirá a Cugino, ganador selectivo del establo de Claude “Shug” McGaughey que reaparece en un Optional Claiming de $110.000 en 1.900 metros sobre pista de grama. Segunda carrera: Estará a bordo del experimentado Dr. Kraft, presentado por Ilkay Kantarmaci, en un Optional Claiming de $45.000.

Estará a bordo del experimentado Dr. Kraft, presentado por Ilkay Kantarmaci, en un Optional Claiming de $45.000. Tercera carrera: Guiará a la potra Hypnotica, representante del establo de Chad Brown, cotizada con una opción de 4-1.

Guiará a la potra Hypnotica, representante del establo de Chad Brown, cotizada con una opción de 4-1. Cuarta carrera: Montará a Metatron, castrado de cinco años de la cuadra de Keri Brion que surge como una alternativa de valor con su cotización de 9-2.

Montará a Metatron, castrado de cinco años de la cuadra de Keri Brion que surge como una alternativa de valor con su cotización de 9-2. Quinta carrera: Estará sobre los lomos de Fire Marshal (4-1 en el morning line), ejemplar que buscará la victoria en un Maiden Special Weight sobre 5 ½ furlongs en grama.

Estará sobre los lomos de Fire Marshal (4-1 en el morning line), ejemplar que buscará la victoria en un Maiden Special Weight sobre 5 ½ furlongs en grama. Sexta carrera: Conducirá a la dosañera Doves and Hawks, carta del establo de Chad Brown en recorrido de 1 1/16 millas por la pista de grama interna.

Para la secuencia de cierre, el Late Pick 4 de la jornada estará cubierto en su totalidad por las conducciones del galo: