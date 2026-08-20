Clásico Gradisco (GIII): Historia, récords y los grandes campeones de este siglo

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La reunión número 33 del Hipódromo La Rinconada ofrecerá una extensa cartelera de trece competencias, encabezada por un par de pruebas selectivas para la generación de dos años: los clásicos Julián Abdala y Gradisco, ambos con jerarquía de Grado III.

Ambos cotejos se disputarán en tiro de 1.100 metros y repartirán una bolsa especial adicional de $130.000 cada uno, dispuesta por las autoridades hípicas. En el caso del Clásico Gradisco, reprogramado a partir de 2022 para potros dosañeros, la prueba ostenta un rico historial este siglo de ganadores y anécdotas que vale la pena rememorar.

Gradisco: Tributo al primer triplecoronado venezolano

La competencia en homenaje al célebre hijo de Show Ring en Gradara (primer ganador de la Triple Corona venezolana en 1960) tuvo su edición inaugural en 1980. Aquel debut fue memorable: la campeona criolla Gelinotte, conducida por el legendario Juan Vicente Tovar, agenció un récord de 1:23.0 (83”) para los 1.400 metros, y quebró de paso la marca del propio Gradisco (1:23.1), vigente desde julio de 1960.

A comienzos del siglo XXI, el Clásico Gradisco sirvió como punto de encuentro para ejemplares de cuatro y más años. Fue la época dorada en la que inscribieron su nombre en el historial campeones de la talla de King George (2001), My Own Business (2002), Boby Seraf (2003) y Wigusyuldi (2004). Los dos primeros se impusieron en los 1.400 metros, mientras que los dos últimos lo hicieron sobre el recorrido de la milla.

Desde el año 2001 a la fecha, la prueba ha experimentado diversas modificaciones en su distancia. Los mejores registros por tiro se resumen a continuación:

1.100 metros: Compadre Peche — 1:05.4 (2022)

Compadre Peche — 1:05.4 (2022) 1.200 metros: King Josse’s — 1:10.4 (2008)

King Josse’s — 1:10.4 (2008) 1.400 metros: King George — 1:22.0 (2001)

King George — 1:22.0 (2001) 1.600 metros: Joyful Classic — 1:34.0 (2009)

Cuadro de honor

El jinete zuliano Santiago González figura como el máximo ganador en la historia de la competencia, tanto en este siglo como en el balance general, al sumar cuatro victorias: King Josse’s (2008), Joyful Classic (2009), Don Potro (2010) y Tato Zeta (2013).

Entre los entrenadores, Antonio Bellardi ha conquistado la prueba en cuatro ocasiones durante el presente siglo con My Own Business (2002), Boby Seraf (2003), Fleming (2007) y The Skyler Angel (2011). En el cómputo histórico general, Bellardi lidera el rubro con cinco laureles (incluye el triunfo de Yaguare en 1987), honor que comparte en lo más alto del historial con Julio Ayala, victorioso en los años 1986, 1988, 1991, 1992 y 2004.