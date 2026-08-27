¡Ojo con el video de la semana! Competirá en la segunda válida del 5y6 en La Rinconada

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La expectativa crece en el ambiente hípico ante la llegada de la reunión número 34 en el óvalo de Coche. Este domingo 30 de agosto, la afición vivirá una jornada de alto nivel con una cartelera compuesta por 12 competencias, dentro de las cuales destacan dos pruebas de corte selectivo inmersas en el bloque del 5y6.

Las acciones en pista romperán fuegos a partir de la 1:00 p. m., momento idóneo para que los fanáticos estructuren sus combinaciones y sellen el tradicional juego de las mayorías.

Lote parejo en la segunda válida del 5y6: La Rinconada

Una de las pruebas de mayor atractivo durante la tarde dominical será la octava carrera del programa, compromiso que marcará el segundo turno del 5y6 nacional. La cita reunirá a un grupo de 10 aspirantes sobre la pista caraqueña, en una contienda reservada exclusivamente para ejemplares de 6 y más años, ganadores de 1 y 2 carreras.

Desde la posición de pista número siete destaca la presencia de Stephen, un castaño de seis años hijo del semental Big Prairie en Feel The Love, por Spring At Last. El pupilo de la cuadra de Rafael Alemán Jr. exhibe un historial de dos victorias en un total de 35 actuaciones públicas. Sin embargo, en condiciones normales de desarrollo, la masa muscular y los recursos técnicos del ejemplar reúnen los argumentos necesarios para comprometer la candidatura de los principales favoritos del lote.

Tropiezos y una atropellada de mérito en su salida anterior

La más reciente actuación de Stephen ocurrió el pasado 23 de agosto de 2026 bajo la guía del jinete Franklin Velásquez, compromiso que representó su retorno a la competencia activa tras una pausa de 35 días sin acción pública en el óvalo de Coche.

Al momento de ordenarse la partida, el ejemplar sufrió un severo tropiezo que lo llevó a perder terreno y quedar relegado a la última casilla. Frente a la adversidad, el fusta lo colocó de inmediato en carrera y buscó las líneas internas para recortar distancias. Ante la densidad del grupo, la cabalgadura tuvo que desplazarse hacia el centro de la pista en la curva final, tramo donde realizó algunos movimientos erráticos.

Una vez que el jinete logró acomodar y armar de nuevo su accionar, el caballo inició una atropellada firme con la que alcanzó la tercera posición, a solo tres cuerpos del ganador Zaraceño y a medio cuerpo del segundo lugar.

Descargo clave para buscar la foto de la victoria

Para la cita de este domingo, la preparación del entrenador Rafael Alemán Jr. confía la conducción del pupilo al jinete aprendiz Deyker Acosta. Esta alianza otorga un beneficio valioso de tres kilogramos de descargo en el hándicap oficial, factor que alivia el peso en el recorrido de la prueba.

Si la partida resulta limpia y la carrera transcurre libre de tropiezos, Stephen reúne los elementos indispensables para convertirse en el gran enemigo a vencer en la competencia.