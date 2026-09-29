Las mejores potras de dos años buscan su boleto a la Breeders’ Cup en Keeneland

El mítico óvalo de Keeneland abrirá sus puertas este viernes para inaugurar la temporada de su prestigioso Fall Meet 2026. La cartelera constará de una programación especial de competencias de alto nivel, donde tres de ellas pertenecen al programa selectivo Win and You're In. Este formato otorga un pase directo y garantizado con tarifas pagadas hacia las carreras de la Breeders’ Cup, magno evento que se escenificará en este mismo recinto de Lexington a finales de octubre.

El gran desafío del Jessamine Stakes (G2)

A la altura de la octava carrera de la jornada inaugural se disputará una nueva edición del Jessamine Stakes (G2), dotado con una bolsa global de 400.000 dólares. La contienda, reservada exclusivamente para potras de dos años en un exigente recorrido de 1.700 metros (1 1/16 millas) sobre la pista de grama, funcionará como la aduana clasificatoria definitiva con rumbo al Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf (G1).

La nómina de 12 potrancas que saltará a la pista está comandada por la calificada dosañera Seneca Park. La pupila del entrenador Dallas Stewart, ganadora selectiva en Kentucky Downs, contará nuevamente con los servicios del jockey Brian Hernández Jr., conformando una de las llaves de mayor favoritismo en la prueba.

Brad Cox y sus cartas fuertes en la pista de grama

El destacado preparador Brad Cox presentará dos serias candidatas para buscar el cupo dorado. La primera de ellas es Lucky Bernardine, una potra en pleno ascenso que será guiada en los estribos por el jinete Flavien Prat, dos veces ganador del prestigioso Premio Eclipse.

La segunda carta de la cuadra es la potranca Monique En Vol, una hija del campeón Flightline que defenderá las sedas del St. Elias Stable. El atractivo adicional de esta competidora radica en su conducción, ya que llevará en el lomo al astro puertorriqueño Irad Ortiz Jr., quien marcará de esta manera su esperado regreso a las montas profesionales en el circuito estadounidense luego de superar una lesión en el tobillo.