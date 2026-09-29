Inalcanzable en la cima: El fusta que domina la estadística nacional en 2026

El jinete Francisco "Kid" Quevedo mantiene una temporada de ensueño en el turf venezolano durante este año 2026. Sus números lo consolidan como el fusta con más victorias, si se suman los números en el Hipódromo Nacional de Valencia como en el óvalo de La Rinconada.

Efectividad impecable en La Rinconada

En la más reciente jornada del hipódromo capitalino, Quevedo logró la victoria a bordo de la yegua Flor de Caña en la octava competencia, bajo el entrenamiento de Fernando Parilli Tota. Con ese triunfo, el fusta alcanzó los 23 lauros en la campaña en La Rinconada.

Sus métricas en el óvalo capitalino reflejan un desempeño sobresaliente: un 13% de triunfos, 40% de figuraciones entre los tres primeros puestos y un 50% de efectividad sobre ejemplares favoritos.

Liderazgo en Valencia y en el renglón general

Por su parte, en el óvalo de Carabobo, el "Kid" comanda la estadística en solitario con 27 fotografías. A ese registro suma 20 segundos puestos y 10 terceros lugares, con un rendimiento general del 44,80 por ciento en el recinto carabobeño.

En el cómputo global a nivel nacional, Francisco Quevedo acumula 50 triunfos en la temporada. Esta cifra le otorga una ventaja de 11 victorias sobre Jaime Lugo, quien ocupa la segunda casilla con 39 triunfos, seguido por Oliver Medina con 37.