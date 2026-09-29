Renegade no corre más este año por esta razón

A través de la red social X, el periodista destacado David Grening (DRF) dio a conocer que el ejemplar Renegade no correrá más en la temporada actual según información suministrada por su entrenador Todd Pletcher.

Renegada descansará para la venidera temporada

De acuerdo a la información suministrada Renegade, ganador del Arkansas Derby (G1), Jim Dandy Stakes (G2), y sub campeón del Kentucky Derby (G1), no cumplirá más con su campaña de tres años motivado a una a leve contusión ósea. Sin embargo, su entrenador Todd Pletcher, aspira regresar para el 2027 con el hijo de Into Mischief para las mejores carreras para maduros.

De igual manera, la nota indica que su entrenador aspira regresar a los entrenamientos dentro de dos meses.

Renegade, propiedad de Mike Repole y Robert y Lawana Low, ha conseguido 3 victorias en 6 actuaciones con una producción de $2,514,000.