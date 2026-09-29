Duelo de invictas este viernes en el Darley Alcibiades Stakes de Keeneland

El cierre estelar de la jornada inaugural del Fall Meet 2026 en el Hipódromo de Keeneland tendrá como plato fuerte una carrera electrizante. El óvalo de Lexington presentará una cartelera de 10 competencias, donde tres de ellas pertenecen al programa selectivo Win and You're In. Este formato otorga una clasificación directa hacia la Breeders’ Cup, el magno evento mundial que se celebrará en este mismo recinto a finales de octubre.

El prestigio del Darley Alcibiades Stakes (G1)

La novena competencia de la tarde dominará la atención de los aficionados con la disputa del Darley Alcibiades Stakes (G1). Esta histórica prueba, dotada con una atractiva bolsa de 650.000 dólares, se correrá en una distancia de 1.700 metros sobre la pista de arena principal. El lote reúne a un selecto grupo de ocho dosañeras de primer nivel que buscarán asegurar su pasaporte hacia la Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1).

La gran atracción del evento es Forever Carina, una prometedora pupila del laureado entrenador Chad Brown. La defensora del White Birch Stable contará con la conducción del jinete puertorriqueño José Ortiz, quien este año se consagró como doblecoronado de la hípica estadounidense. La potranca persigue el objetivo de mantener su récord impecable en su segunda presentación pública.

Linaje real y rivales de jerarquía en la arena

La cotizada hija del semental del año Gun Runner en la matrona Always Carina (por Malibu Moon) causó sensación en las subastas tras costar 850.000 dólares como yearling. Posteriormente, ratificó las expectativas al debutar con una victoria solvente el pasado 22 de agosto en el óvalo de Saratoga, credenciales que la posicionan como seria aspirante al liderato de la generación.

Sin embargo, el camino al triunfo exigirá el máximo esfuerzo ante la presencia de Summer Starlet. La entrenada por el miembro del Salón de la Fama, Steven Asmussen, marcha invicta en dos salidas a la pista y posee mayor experiencia en el terreno plano. La veloz corredora viene de consagrarse en el prestigioso Spinaway Stakes (G1) el pasado 5 de septiembre en el propio circuito de Saratoga, duelo de titanes que encenderá la pasión hípica desde el primer salto.