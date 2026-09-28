Esta semana Keeneland iniciará su Fall Meet 2026

El prestigioso hipódromo de Keeneland iniciará su Fall Meet 2026 el viernes 2 de octubre de 2026, marcando el arranque de una temporada histórica que celebrará el 90.º aniversario de la legendaria pista de Lexington, Kentucky.

La jornada inaugural, que abre el espectacular fin de semana Fall Stars Weekend, será el epicentro de la hípica mundial, sirviendo como antesala directa para la serie de los Campeonatos Mundiales de la Breeders' Cup que se disputará a finales de octubre en este mismo óvalo.

Opening day en Keeneland

Un total de 22 pruebas stakes, 20 de ellas de Grados (sin incluir las Breeders) están ej juego desde este viernes 2 de octubre hasta el 24, reservando el último fin de semana del mes para la edición 43 del Campeonato de Criados en Estados Unidos. Ocho de estas 20 pruebas de graded stakes, son clasificatorias directas para la Breeders’ Cup y todas, se llevan a cabo este fin de semana.

La temporada es la más lucrativa en la historia del hipódromo, con premios por encima de los $10 millones, liderados por la Coolmore Turf Mile (G1), de $1.25 millones, que se celebrará el 3 de octubre durante el Fin de Semana de las Estrellas de Otoño, una exhibición de caballos que aspiran a la Breeders' Cup World Championships.

Breeders’ Cup: Carreras millonarias el primer fin de semana

Keeneland correrá 11 carreras selectivas con un valor de $6.3 millones durante los primeros tres días de la temporada. Ocho carreras de apuestas Fall Stars forman parte de la "Breeders' Cup Challenge Series": ¡Gana y entras!", que otorgará a los ganadores puestos de salida automáticos y entrada gratuita a la edición 43 en este mismo circuito el último fin de semana de octubre.

Con las tribunas listas para recibir a miles de aficionados y los mejores jinetes y entrenadores del circuito congregados en el corazón de la región de Blue Grass, Keeneland se reporta lista para abrir las puertas de un mes de octubre inolvidable para el deporte de los reyes.