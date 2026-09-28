Super Corredora está de vuelta tras conseguir su cupo directo para la BC Distaff

Una de las dos pruebas programadas para este domingo 27 de septiembre en Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, fue el Zenyatta Stakes (G2) dotado con 200.000 dólares en distancia 1,700 metros, que forma parte de la serie Breeders' Cup Challenge, donde Super Corredora consigue su plaza para la Breeders' Cup Distaff (G1) luego de siete meses sin correr.

Breeders’ Cup: Super Corredora sacó la clase en el Zenyatta Stakes (G2)

Super Corredora, entrenada por John Sadler, consigue por segundo año consecutivo un cupo directo para la Breeders' Cup. El año pasado, la hija de Gun Runner obtuvo su primera victoria en el Santa Anita Autumn Meet y, acto seguido, se impuso en la Breeders' Cup Juvenile Fillies, alzándose con el premio Eclipse como la potranca juvenil más destacada de Norteamérica.

Super Corredora participó en dos carreras a principios de este año antes de retirarse temporalmente. Terminó cuarta en la carrera de una milla Las Virgenes el 8 de febrero tras una emocionante lucha a ritmo rápido, y luego no tuvo opciones al quedar sexta en el GIII Santa Ysabel de 1 1/16 millas el 8 de marzo.

Para esta carrera, ahora con Joel Rosario en las riendas, no dejó espacio alguno para sus rivales. Desde el brinco inicial la presentada por John W. Sadler, durmió a sus rivales que intentaron perseguirla y someterla en los finales. Pero todos los esfuerzos fueron inútiles porque la consentida de West Point Thoroughbreds y socios, les ganó en crono de 1:42.93 y por tres largos a Majestic Oops, que atropelló para ocupar el segundo lugar. Tercera quedó Rebeeba, que fue la perseguidora durante la mayor parte del recorrido.

La Breeders' Cup Distaff (G1), espera a Super Corredora el sábado 31 de octubre en Keeneland.