NFL: Atlanta Falcons entrevistaron a Bill Belichick, pero un viejo conocido será el nuevo entrenador

Los Atlanta Falcons en el inicio de su campaña baja comenzaron una búsqueda implacable de un nuevo entrenador, pensando en la venidera campaña de la NFL, por lo que contactaron hasta 14 candidatos para asumir el cargo, encabezados por el experimentado estratega Bill Belichick, ex entrenador de los New England Patriots y todo parecía apuntar que era el idóneo, pero no fue así, el elenco emplumado se decantó por un nombre distinto.

Falcons habrían llegado a un acuerdo con Raheem Morris, como el nuevo entrenador en jefe, según detalló el periodista Adam Schefter de ESPN.

Morris fue uno de los cuatro entrenadores que tuvieron una segunda entrevista con el equipo. Los otros fueron Belichick, el coordinador ofensivo de los Houston Texans, Bobby Slowik, y el coordinador defensivo de los Carolina Panthers, Ejiro Evero. Los Falcons son el único equipo con el que se sabe que Belichick se entrevistó, y han decidido ir en otra dirección.

Esto marca un regreso a Flowery Branch, Georgia, para Morris, quien fue entrenador interino de Atlanta durante 11 partidos en 2020 después de que el club despidiera a Dan Quinn a mitad de temporada. Morris tuvo marca de 4-7 con ese equipo, pero no le dieron el trabajo de tiempo completo. En cambio, el club contrató a Arthur Smith.

Ahora, después de tres años y de que Smith fuera despedido, regresan con Morris y para que sea entrenador de tiempo completo.

Morris, de 47 años, pasó las últimas tres temporadas como coordinador defensivo de Los Angeles Rams, incluida la victoria de un Super Bowl con los Rams en 2021.