El capitán de los Steelers alza la voz contra las políticas salariales de la NFL

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El experimentado liniero defensivo de los Pittsburgh Steelers, Cameron Heyward, estalló contra las políticas salariales de la NFL. El capitán del equipo calificó como "estúpida" y "retrógrada" la regla de la etiqueta de jugador franquicia. Estas declaraciones encendieron la polémica en un momento crítico de negociaciones para la organización.

Un sistema injusto para los jugadores

Heyward argumentó que esta designación perjudica gravemente a los atletas, permitiendo que los equipos saquen ventaja económica. "Es un poco retrógrado", comentó el experimentado jugador durante una entrevista concedida a la periodista Brooke Pryor de la cadena ESPN.

El veterano cuestionó por qué una franquicia tiene el poder de retener a un talento durante todo un año bajo este formato restrictivo. Asegura que estas etiquetas, al igual que el control sobre los novatos, son tácticas de presión injustas.

El dilema contra el reloj de Joey Porter Jr.

Estas fuertes declaraciones llegan en medio de un clima de tensión dentro de las oficinas y el vestuario de Pittsburgh. Su compañero, el esquinero Joey Porter Jr., se encuentra en un tira y afloja para asegurar un nuevo contrato a largo plazo.

El gran problema es que los Steelers tienen como política inquebrantable congelar cualquier discusión contractual una vez que arranca la temporada regular. Al entrar en el último año de su actual acuerdo, Porter corre el riesgo de recibir esta temida etiqueta el próximo verano.

El valor real en el mercado libre

La etiqueta franquicia asegura un contrato de un año promediando los cinco mejores salarios de la posición en toda la liga. Sin embargo, esta cifra matemática suele estar significativamente por debajo de lo que una estrella ganaría en el mercado abierto.

"Si un jugador está en la cima de su posición, debería cobrar como tal", sentenció el líder de la línea defensiva de acero. Heyward insiste en que los atletas arriesgan su físico constantemente y merecen maximizar su potencial económico sin estas ataduras.

Incertidumbre para el inicio de la temporada

La carrera de un jugador de fútbol americano profesional suele ser bastante brutal y efímera debido a las constantes lesiones. "Entendemos que este juego no dura para siempre, y todos tienen que aprovecharlo", reflexionó Heyward en defensa de sus compañeros.

Mientras el reloj avanza, las alarmas están encendidas de cara al esperado debut de los Steelers frente a los Atlanta Falcons. Porter Jr. asomó la posibilidad de ausentarse en la Semana 1 si no hay firma, dejando a la defensiva en total suspenso.