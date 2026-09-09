Dallas Cowboys alista su billetera: buscarán reforzar la defensa antes del límite de canjes

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Con la billetera llena y la mira puesta en el campeonato, los Dallas Cowboys están listos para sacudir el mercado de la NFL. Jerry Jones, propietario y gerente general de la franquicia, ha dejado claro que el equipo cuenta con el músculo financiero necesario. Su objetivo es ejecutar un intercambio importante en cualquier momento.

Un respiro millonario en el tope salarial

La gerencia de la estrella solitaria hizo la tarea durante la temporada baja, generando cerca de 19 millones de dólares en espacio salarial. Esto fue posible gracias a la hábil reestructuración de los contratos de figuras como Kenny Clark, DaRon Bland y Jake Ferguson.

En una reciente entrevista radial con la estación 105.3 The Fan, Jones se mostró sumamente confiado al respecto. "Tenemos un margen financiero realmente viable y serio para realizar un intercambio si quisiéramos hacerlo ahora mismo", aseguró al periodista Todd Archer.

Según los datos oficiales de la asociación de jugadores (NFLPA), Dallas posee un holgado margen de 33,6 millones de dólares. Este capital no solo les da poder de negociación actual, sino que podría transferirse estratégicamente al límite salarial de 2027.

Dispuestos a sacrificar el futuro por el presente

Desde julio, el magnate tejano había advertido que no dudaría en comprometer activos futuros para potenciar la plantilla actual de 2026. A pesar de distintas transacciones previas, la organización aún cuenta con cinco selecciones para el Draft de 2027.

Vale destacar que no recibirán selecciones compensatorias por las recientes bajas en la agencia libre, lo que exige movimientos muy precisos. "Uno quiere todas las selecciones posibles, pero te interesa más lo que podrías hacer si pudieras añadir talento", reflexionó Jones sobre su agresiva estrategia.

La mirada puesta en blindar la defensa

Aunque las conversaciones generales sobre posibles traspasos continúan muy activas en las oficinas de Dallas, aún no hay una oferta formal sobre la mesa. Sin embargo, el veterano directivo tiene claro qué área del equipo necesita mayor atención para dar el ansiado salto de calidad.

Dada la profunda confianza que existe en el esquema y las explosivas armas ofensivas actuales, el enfoque apunta hacia el otro lado del balón. "Probablemente puedas ver que hay mucha profundidad, pero la defensa sería nuestro punto fuerte a reforzar", sentenció el propietario.

Movimientos previos y el inicio de la acción

La gerencia no ha estado de brazos cruzados en las últimas semanas. Recientemente, adquirieron al tackle ofensivo Broderick Jones y una selección de cuarta ronda desde los Pittsburgh Steelers, entregando a cambio selecciones de tercera y sexta ronda.

Con la fecha límite de traspasos fijada para el próximo 10 de noviembre, el tiempo apremia para concretar cualquier movimiento estelar. Mientras tanto, el equipo afina los últimos detalles tácticos para iniciar la temporada regular este mismo domingo.

El debut será una verdadera prueba de fuego en territorio hostil. Los Cowboys viajarán a la Gran Manzana para enfrentar a sus acérrimos rivales divisionales de la NFC Este, los New York Giants.