Fin de un ciclo: Darius Slayton se despide de los Giants y deja un legado histórico

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Tras siete temporadas defendiendo sus colores, los New York Giants anunciaron este lunes la sorpresiva baja del veterano receptor abierto Darius Slayton. La decisión marca el fin de una era para el jugador con mayor antigüedad en la plantilla, reestructurando el futuro ofensivo y financiero de la franquicia.

Una huella imborrable en la franquicia

Seleccionado en la quinta ronda del draft de 2019, Slayton construyó un legado sumamente sólido en Nueva York. Se marcha de la Gran Manzana ocupando el duodécimo lugar histórico de la franquicia en yardas recibidas, sumando un total de 4.435.

Además, el jugador de 29 años cierra su ciclo como el decimocuarto receptor con más atrapadas en la historia del equipo, alcanzando las 296. Su constancia y talento lo convirtieron en una pieza inamovible de la ofensiva durante años.

El peso de los números recientes

Durante la temporada pasada, Slayton demostró que aún tenía combustible en el tanque. Participó en 14 encuentros, logrando 37 atrapadas para 538 yardas y un touchdown, manteniendo un rendimiento estable en el campo.

Esta fue su sexta campaña consecutiva superando la barrera de las 500 yardas por recepción en la NFL. A lo largo de su carrera con los Giants, demostró ser una amenaza constante, rebasando las 700 yardas en cuatro ocasiones distintas.

El impacto económico de la ruptura

La salida del veterano trae consigo fuertes implicaciones en el tope salarial del equipo. De su salario proyectado de 12,25 millones de dólares para este 2026, más de 9,7 millones ya estaban totalmente garantizados, según datos de Over the Cap.

Los Giants tendrán que absorber casi 16 millones de dólares en dinero muerto durante las próximas dos campañas. Sin embargo, según Spotrac, la directiva logrará liberar 2,9 millones este año y un valioso espacio de 10 millones para 2027.

Un nuevo panorama para el ataque

Con esta importante baja, el equipo se ve obligado a reorganizar su cuerpo de receptores para afrontar la temporada. La plantilla activa en esa posición se reduce, dejando el peso ofensivo en manos de perfiles muy distintos entre sí.

El grupo estará liderado por el explosivo Malik Nabers, el experimentado Darnell Mooney y el legendario Odell Beckham Jr. A este tridente se le unirá el novato Malachi Fields, completando la nueva apuesta aérea de Nueva York.