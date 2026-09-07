Los cuatro candidatos al título en el inicio de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

El kickoff de la NFL marca el inicio de una carrera de 18 semanas donde la profundidad de la plantilla y la eficiencia en momentos clave marcan la diferencia. La temporada regular arranca oficialmente el miércoles 9 de septiembre con el partido entre los actules campeones y subcampeones de la liga, los Seattle Seahawks vs los New England Patriots del venezolano Andrés Borregales.

Este partido de la Semana 1 además se una un hecho histórico, ya que es la tercera vez en la historia de la liga que abran la temporada los dos protagonistas del último Super Bowl.

La primera vez fue en 1970, cuando los Minnesota Vikings vencieron 27-10 a los Kansas City Chiefs en el partido inaugural, cobrando revancha del Super Bowl IV; la última vez ocurrió en 2016, con el duelo en el que los Denver Broncos derrotaron 21-20 a los Carolina Panthers, aunque en este caso no hubo desquite del Super Bowl 50.

¿Cuáles franquicias llegan como favoritas?

En la Conferencia Americana

Baltimore parte como el rival a vencer en la AFC sustentado en una probabilidad de clasificación a postemporada que supera el 90% en los modelos de simulación. Las casas de apuestas otorgan a los Ravens una línea de victorias esperadas de 11.5, la más alta de toda la conferencia.

El factor determinante sigue siendo la eficiencia terrestre y la salud de Lamar Jackson. En métricas avanzadas de puntos añadidos por jugada, la ofensiva de Baltimore se mantiene entre las tres mejores de la liga. Con una tasa de éxito en el red zone superior al 63% en sus temporadas de doble dígito de triunfos, la capacidad de generar jugadas explosivas coloca a Baltimore con un 14.5% de probabilidad matemática de llegar y ganar el Super Bowl.

Buffalo Bills

Buffalo acumula temporadas consecutivas alcanzando al menos 11 victorias en la fase regular. Las proyecciones ubican a los Bills con una cuota de victorias esperadas de 10.5 y un 11.2% de probabilidad de campeonar, asentados en el volumen ofensivo que comanda Josh Allen.

Los números reflejan que la franquicia genera más de 360 yardas totales por encuentro. A pesar de los reajustes en el cuerpo de receptores, la eficiencia en terceras oportunidades de Buffalo se mantiene cerca del 45%, un indicador que asegura la posesión del balón y reduce la carga de trabajo sobre una defensiva presionada por las bajas en la secundaria.

Conferencia Nacional

Los Angeles Rams

Los Angeles Rams inician la campaña al frente de las probabilidades generales con un dividendo de +500 a +600 para alzarse con el trofeo Lombardi. El modelo computacional le asigna un 18.2% de probabilidad de título y una proyección de 13 victorias en el calendario regular.

El rendimiento del equipo se sostiene en la precisión de Matthew Stafford y una estructura defensiva reinforced. En situaciones de pase, la unidad de Los Ángeles permitió menos de 5.2 yardas por intento la temporada pasada. Esta solvencia táctica ubica al conjunto angelino como la plantilla más equilibrada para liderar la NFC West y asegurar el primer sembrado.

Detroit Lions

Detroit entra en la conversación principal de la NFC apoyado en una línea de 10.5 victorias proyectadas. Las métricas ofensivas posicionan a los Lions con un promedio superior a los 26 puntos por partido, sostenido por una de las líneas ofensivas más sólidas de la competición.

El balance entre el ataque aéreo y el juego por tierra le otorga a Detroit una tasa de conversión en cuarta oportunidad superior al 60%, un rasgo de agresividad que se traduce en mayor tiempo de posesión. Con un 8.1% de probabilidades de campeonato según los modelos analíticos, la continuidad del esquema convierte a los Lions en el contendiente directo a pelear la supremacía de la conferencia.