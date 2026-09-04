Esta famosa banda hará historia en la NFL con un inolvidable show en Melbourne

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El próximo 11 de septiembre de 2026 se celebrará uno de los eventos más importantes de la temporada de la NFL y una icónica banda que marcó a toda una generación dirá presente para deleitar al público amante del fútbol americano.

Se trata nada más y nada menos que de la agrupación los Jonas Brothers quienes fueron confirmados como los artistas principales del espectáculo del medio tiempo del histórico partido que enfrentará a los San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams en Melbourne, Australia.

Jonas Brothers se preparan para la NFL

La presentación tendrá lugar en el Melbourne Cricket Ground, escenario que recibirá por primera vez un partido de temporada regular de la NFL. En Estados Unidos podrá seguirse desde el jueves 10 de septiembre a las 08:35 pm, mientras que en Australia comenzará el viernes a las 10:35 am.

Para el trío estadounidense, formar parte del espectáculo representa mucho más que otro concierto. Los artistas aseguraron que están emocionados por actuar durante el primer partido de temporada regular de la NFL disputado en Australia.

Asimismo, destacaron la importancia de presentarse ante los aficionados reunidos en uno de los estadios más emblemáticos de ese país.

Por su parte, la NFL resaltó el alcance internacional de los hermanos, quienes han vendido más de 20 millones de álbumes, acumulan 26 canciones en el Billboard Hot 100 y además recientemente recibieron una estrella en el Hollywood Walk of Fame.

Su participación llega, además, en un momento especial para el grupo. Los Jonas Brothers se encuentran celebrando una nueva etapa de su carrera con la gira “Burning Up Tour All Over Again”, inspirada en la era que marcó su ascenso a la fama a finales de la década de 2000.

El show podrá verse en Netflix

Los fanáticos que no puedan estar en el MCG también tendrán la posibilidad de disfrutar la actuación. Tanto el partido entre los 49ers y los Rams como el espectáculo completo de medio tiempo de los Jonas Brothers estarán disponibles en vivo por Netflix a nivel internacional.

La celebración comenzará incluso antes del encuentro. El NFL Kickoff Festival, en Melbourne Park, ofrecerá actividades y presentaciones musicales durante tres días, del 10 al 12 de septiembre.

El programa incluye actuaciones de artistas australianos como Peking Duk, Grinspoon, Sneaky Sound System y Hot Dub Time Machine.