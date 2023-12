¡Para morirse de la emoción! Integrante de los Jonas Brothers se acerca a Venezuela (+Detalles)

La agrupación Jonas Brothers, integrada por los talentosos Joe, Nick y Kevin Jonas, se encuentra realizando una increíble gira por Estados Unidos como parte de su Five Albums, One Night The World Tour, con la cual deleitan a sus miles de fanáticos con sus más grandes éxitos como “Sucker”, “What a Man Gotta Do”, “Waffle House”, entre otros.

La gira inició el 12 de agosto de este 2023 en la ciudad de Nueva York y ha sido un total éxito de taquilla, por lo que muchos fanáticos de los hermanos que por varios años fueron parte de la diversión y entretenimiento de muchos adolescentes, piden a gritos la visita a Sudamérica.

Por lo que ha salido en los medios estadounidenses se sabe que la gira de la agrupación tiene fechas para el próximo año, siendo la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, la primera en visitar el 24 de febrero.

Sim embargo, también los hermanos en sus redes sociales han confirmado que deleitaran al público latino con sus éxitos en Brasil y posiblemente Perú. Pero, la situación no termina allí y es que, Joe Jonas a través de su cuenta de Instagram ha posteado un carrusel de fotos, con un mensaje que muchos fanáticos han interpretado como una posible visita para el 2024 a Venezuela.

En su cuenta, Joe compartió un carrusel de fotos de bonitos momentos durante uno de los espectáculos, pero, lo que ha llamado la atención es que el carrusel está acompañado con el tema de la también agrupación musical, Los Adolescentes, “Virgen”, que ha alborotado el avispero.

“Viva Venezuela en esta mielda”, “Qué está pasando”, “Arriba Venezuela y su música carajo”, “Se viene colaboración con los Adolescentes”, “Joe Jonas bailando en una sola baldosa”, “El nuevo integrante de los adolescentes”, “Nacionalidad otorgada”, “El Esequibo es nuestro, y los Jonas Brothers también”, son parte de los comentarios.

El 27 de octubre del año 2009 los hermanos deleitaron a los jóvenes criollos con su “World Tour 2009” en el estadio de béisbol de la Rinconada. Mientras, que el 24 de febrero del 2013 volvieron a deleitar a sus fanáticos venezolanos en el Estadio de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar.