NFL: Estos son los últimos juegos de la pretemporada 2026

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Este 29 de agosto del 2026 es oficialmente el final de la pretemporada 2026 de la NFL. Una preparación muy interesante para los equipos en un año donde todos aspiran a mejorar. Detroit Lions, Chicago Bears, Indianapolis Colts y Tennessee Titans cierran su preparación.

El primer encuentro de la jornada se disputará a las 1:00 PM (Venezuela) en el Lucas Oil Stadium, donde Detroit Lions visitarán a los Indianapolis Colts para ultimar detalles en sus respectivos planteles. Un duelo estelar para iniciar la última jornada de pretemporada.

Más tarde, a las 6:00 PM (Venezuela), el Nissan Stadium de Nashville albergará el último compromiso de la pretemporada: Chicago Bears vs Tennessee Titans. Estos duelos representan la última oportunidad para los cuerpos técnicos de configurar el equipo para la campaña.

Jed York, dueño de 49ers es arrestado en Ohio

Jed York, propietario y presidente de San Francisco 49ers, protagonizó un escándalo en Ohio tras ser arrestado. El directivo fue interceptado en la localidad de East Palestine y recluido en la cárcel del condado de Columbiana antes de abonar una fianza de 5,000 dólares para recuperar su libertad provisional.

El proceso legal avanzó con rapidez en los tribunales locales, donde la fiscalía modificó el cargo original de intento de prostitución por una infracción menor de conducta desordenada. Asimismo, el dirigente afrontó cargos por posesión de herramientas criminales, optando por declararse sin contestación a ambas acusaciones ante el juez.

Tras la resolución del caso, el mandamás del conjunto californiano recibió una sentencia de un día de cárcel por cada cargo (con tiempo cumplido acreditado) se le ordenó el pago total de 1,150 dólares en multas. Adicionalmente, las autoridades confiscaron 160 dólares vinculados al caso contra la trata de personas.

Semana 1 de la NFL 2026

- Miércoles 9 de septiembre:

New England Patriots vs Seattle Seahawks

- Jueves 10 de septiembre:

San Francisco 49ers vs Los Ángeles Rams

- Domingo 13 de septiembre:

Tampa Bay Buccaneers vs Cincinnati Bengals

New Orleans Saints vs Detroit Lions

New York Jets vs Tennessee Titans

Baltimore Ravens vs Indianapolis Colts

Atlanta Falcons vs Pittsburgh Steelers

Chicago Bears vs Carolina Panthers

Cleveland Browns vs Jacksonville Jaguars

Buffalo Bills vs Houston Texans

Miami Dolphins vs Oakland Raiders

Green Bay Packers vs Minnesota Vikings

Washington Commanders vs Philadelphia Eagles

Arizona Cardinals vs Los Ángeles Chargers

Dallas Cowboys vs New York Giants

- Lunes 14 de septiembre: