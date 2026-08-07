De promesa a la cima: El meteórico ascenso salarial de Jahmyr Gibbs en Detroit

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Los Detroit Lions han asegurado el futuro de su ofensiva al acordar una importante extensión de contrato. El corredor estrella Jahmyr Gibbs firmará por tres años y un valor de hasta 75,75 millones de dólares. La noticia fue confirmada este jueves por su agente a través de Adam Schefter, periodista de ESPN.

Este nuevo convenio coloca al joven talento en la cima absoluta de la liga. Gibbs se convierte oficialmente en el corredor mejor pagado de toda la NFL, superando los recientes movimientos del mercado. Su base garantizada asciende a 51,5 millones antes de sumar los incentivos económicos.

Una semana dorada para los corredores

Este millonario acuerdo culmina una semana sumamente lucrativa para los jugadores de su posición en el fútbol americano profesional. A principios de semana, Bijan Robinson firmó por tres años y 75 millones con los Atlanta Falcons. Por su parte, los Indianapolis Colts ataron a Jonathan Taylor con una extensión de dos años y 44 millones de dólares.

Previamente, Saquon Barkley de los Philadelphia Eagles era el único que promediaba más de 20 millones al año. Sin embargo, Gibbs, Robinson y Taylor han reescrito por completo los estándares financieros para los corredores de la liga.

El impacto estelar de Gibbs

El corredor de los Lions limitó su participación en el campo de entrenamiento mientras negociaba este nuevo acuerdo. Su postura tenía bases sólidas, ya que se ha consolidado como uno de los atletas más explosivos de la NFL desde su llegada en el draft de 2023.

Durante sus primeras tres campañas profesionales, Gibbs ha sido convocado de manera ininterrumpida al Pro Bowl. Su habilidad para desequilibrar partidos lo ha convertido en la piedra angular del sistema ofensivo de Detroit, respondiendo con creces a la confianza de la franquicia.

Números de auténtica élite

Hasta el momento, las estadísticas del joven corredor reflejan su indiscutible impacto en los emparrillados. Acumula 3.580 yardas por tierra y 39 touchdowns, además de sumar un total de 5.029 yardas desde la línea de golpeo y 49 anotaciones totales.

A sus 24 años, es uno de los únicos tres futbolistas que han superado las 5.000 yardas totales desde 2023. Comparte este selecto club junto a Bijan Robinson y el experimentado corredor de los Baltimore Ravens, Derrick Henry.