Adiós al Juego de Estrellas: La NFL cambia su formato para premiar la excelencia

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Tras más de siete décadas de historia, la NFL tomó la drástica decisión de cancelar su tradicional evento del Pro Bowl. La noticia fue revelada por el periodista Jonathan Jones, del medio deportivo The Athletic.

Este evento, que se celebraba ininterrumpidamente desde 1951 bajo distintos formatos, dejará de existir como un partido independiente. Sin embargo, la liga aseguró que no dejará de reconocer el talento de sus mejores atletas.

Un nuevo modelo sin suplentes ni partidos

A partir de ahora, 88 jugadores recibirán el prestigioso título de "Pro Bowler", pero con una novedad importante: ya no habrá selecciones de suplentes.

El sistema de votación se mantendrá intacto. Los aficionados, entrenadores y los propios jugadores seguirán teniendo el mismo peso porcentual para elegir a los mejores representantes de ambas conferencias.

En lugar de saltar al campo a jugar, los galardonados serán invitados a la ciudad de Los Ángeles. Allí disfrutarán de una celebración exclusiva y presencial durante el mes de febrero.

El desgaste del formato "All-Star"

Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL, explicó que los Juegos de Estrellas han perdido atractivo en todas las ligas profesionales. Según el directivo, estos partidos ya no representan la mejor recompensa para el atleta.

Hace cuatro años, la liga intentó salvar el evento reemplazando el partido tradicional de contacto completo por la modalidad de flag football, buscando una alternativa más estratégica y segura.

A pesar de ese esfuerzo, la NFL notó una falta de interés general. Esto, sumado a la constante negativa de las estrellas y al uso excesivo de jugadores de reemplazo, motivó el cambio definitivo.

Enfoque en el verdadero honor deportivo

O'Reilly enfatizó que la verdadera esencia del Pro Bowl siempre ha sido honrar a los jugadores más destacados de la temporada, premiando lo que hicieron en los partidos reales y competitivos.

Al eliminar el juego amistoso, la NFL busca desviar la atención mediática que recaía sobre un evento que se había vuelto deslucido con el paso de los años.

Ahora, el objetivo principal es que los reflectores apunten exclusivamente al prestigio, valorando el honor de ser considerado el mejor de la liga sin arriesgar el físico.