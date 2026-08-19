Alvin Kamara sufre esguince de ligamento y estará fuera al menos un mes

Suscríbete a nuestros canales

Una noticia desgarradora sacude a la franquicia de New Orleans en un momento crítico de la temporada. El corredor estrella de los Saints, Alvin Kamara, estará fuera de acción durante un período estimado de al menos un mes debido a un esguince en el ligamento colateral medial (MCL) de la rodilla, según confirmaron fuentes oficiales del equipo.

La baja de Kamara representa un golpe devastador para el esquema ofensivo del conjunto de Luisiana, que pierde a su principal arma multifuncional en el terreno de juego tanto por la vía terrestre como en el juego aéreo.

La magnitud de la lesión y los plazos de recuperación

Las evaluaciones médicas realizadas tras el último compromiso determinaron que el estelar corredor sufrió un compromiso estructural en el ligamento de la rodilla que requiere reposo absoluto y rehabilitación especializada.

Aunque el cuerpo médico de los Saints ha evitado colocar una fecha exacta para su regreso definitivo, la estimación inicial establece un margen mínimo de cuatro a cinco semanas fuera de los emparrillados, dependiendo de la evolución que presente en la zona afectada.

El impacto en la ofensiva de New Orleans

La ausencia de Kamara deja un vacío abismal en el plan de juego del equipo. A lo largo de su carrera, el jugador se ha consolidado no solo como el corredor titular, sino como una de las válvulas de escape más efectivas en el sistema de pases del equipo.