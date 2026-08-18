NFL: El polémico fichaje que preparan los Seahawks para asegurar su bicampeonato

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Los Seattle Seahawks mantienen el firme propósito de incorporar al esquinero agente libre Terrion Arnold a su plantilla. Sin embargo, las negociaciones se están centrando actualmente en ajustar los plazos del contrato. Esta situación podría retrasar el anuncio oficial del acuerdo, según la información revelada por Ian Rapoport y Mike Garafolo para NFL Network.

Restricciones dentro de la NFL

Una vez que se concrete su firma, el elegido en la primera ronda del draft de 2024 pasará de inmediato a la lista de exentos del comisionado. Bajo esta condición restrictiva de la liga, Arnold no estará habilitado para jugar partidos ni entrenar en el campo con el equipo.

No obstante, el joven de 23 años podrá participar en las reuniones de la franquicia y seguirá cobrando su salario con normalidad.

El peso de los problemas legales

La situación extradeportiva del jugador es delicada, ya que afronta ocho cargos por delitos graves. La Associated Press reportó que se le acusa de haber orquestado el secuestro y la agresión de tres hombres en febrero. Los fiscales en Florida sostienen que Arnold ordenó golpear a las víctimas con un arma de fuego. El ataque se habría dado bajo la falsa sospecha de que le habían robado 100.000 dólares y varios artículos de lujo.

A través de su representación legal, Arnold se ha declarado inocente y niega rotundamente todas las acusaciones en su contra. Al enfrentar cuatro cargos de secuestro y cuatro de robo a mano armada, el esquinero corre el riesgo de recibir una condena a cadena perpetua. Cabe recordar que fue arrestado originalmente en junio mientras pertenecía a los Detroit Lions, equipo que lo cortó una semana después.

En busca de blindar la defensa

A pesar del difícil panorama, Seattle planea firmarlo luego de la exitosa visita que realizó el esquinero a principios de mes. El entrenador en jefe, Mike Macdonald, se mostró cautelosamente optimista sobre su posible integración al equipo. "Somos conscientes de que hay otros factores que influyen en esta situación, estamos analizándolo todo", declaró Macdonald tras un entrenamiento reciente.

El estratega añadió que se sintió a gusto con la visita del jugador a las instalaciones. "Me alegró conocerlo y a él también le gustó estar aquí. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos", concluyó. La llegada del exjugador de Alabama potenciaría el deseo de los Seahawks de lograr su segundo anillo consecutivo tras ganar el Super Bowl LX. Arnold llegaría para reforzar una defensa que permitió apenas 17,2 puntos por juego, uniéndose a Devon Witherspoon y Nick Emmanwori.