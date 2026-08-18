La NFL sin fronteras: Roger Goodell prevé franquicias permanentes fuera de Estados Unidos

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La National Football League (NFL) sigue dando pasos agigantados hacia su consolidación como un fenómeno verdaderamente global. En una tajante declaración sobre el futuro del deporte, el comisionado Roger Goodell afirmó que el establecimiento de franquicias permanentes fuera de las fronteras estadounidenses no solo es una posibilidad, sino un acontecimiento inevitable.

"En algún momento, habrá equipos de la NFL fuera de los Estados Unidos", sentenció Goodell, dejando en claro que el plan de desarrollo de la liga trasciende por completo los compromisos temporales de la International Series.

De partidos internacionales a sedes permanentes

Durante la última década, la NFL ha acelerado el ritmo de su internacionalización. Lo que comenzó como experimentos puntuales en Londres se ha transformado en un calendario regular con compromisos de temporada oficial en territorios estratégicos:

Europa: Consolidación de múltiples encuentros anuales en Londres (Reino Unido) y paradas exitosas en Alemania (Múnich y Fráncfort).

Consolidación de múltiples encuentros anuales en (Reino Unido) y paradas exitosas en (Múnich y Fráncfort). Latinoamérica: Presencia histórica en la Ciudad de México y el reciente desembarco en São Paulo (Brasil).

Nuevos horizontes: Exploración activa de mercados emergentes para el deporte, como España y Australia.

El reto logístico de una división internacional

Si bien las palabras de Goodell confirman la hoja de ruta gerencial, el desembarco definitivo de un equipo fuera de EE. UU. implica reconfigurar la logística de la liga. La creación de una franquicia permanente (con Europa como una de las opciones más avanzadas en el debate) requerirá resolver aspectos fundamentales como los extensos desplazamientos, las diferencias de huso horario y el régimen fiscal de los atletas profesionales.

A pesar de los desafíos operativos, la postura de la oficina comisionada es contundente: el crecimiento comercial y la base de fanáticos globales empujan a la NFL hacia un modelo multipolar donde Estados Unidos ya no será el único hogar de sus 32 (o más) organizaciones.