Ricky Martin es confirmado para presentarse en este show de la NFL

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La NFL viene repotenciada en todos los aspectos de cara a la próxima temporada y, entre una de las novedades, está la gira por siete países con algunos encuentros de la temporada regular, significando esa cifra un récord.

Las organizaciones visitarán regiones en Europa, Oceanía y América; siendo uno de los confirmados el país brasileño, cuando en la tercera semana de acción se midan los Baltimore Ravens frente a los Dallas Cowboys.

Ricky Martin y Pedro Sampaio pondrán a bailar a Brasil

La intención es que estos desafíos sean especiales, por lo extraordinario, y para ello, la NFL decidió organizar un minishow de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

En el estadio Maracaná, donde se llevará a cabo el evento el próximo 27 de septiembre, los artistas confirmados son: el boricua Ricky Martin, además del cantante y DJ de la casa (Brasil), Pedro Sampaio. Un espectáculo que promete estar lleno de icónicas canciones y mucha energía.

Ricky Martin ya sabe un poco cómo es ese tipo de presentaciones, debido a que se presentó como invitado en la edición LX del Super Bowl en el show de su compatriota Bad Bunny.

¿En qué otros países habrá juegos de la ronda regular de la NFL?

