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Andy Borregales fue una de las grandes sensaciones de la temporada 2025 de la NFL. Su desempeño con New England Patriots lo llevó a ser titular indiscutible, además de registrar récords importantes. Sin embargo, para esta nueva campaña se ha visto flojo y se encuentra en la mira de todos.

Borregales a pesar de haber mostrado destellos positivos a lo largo del campamento 2026; su actuación más reciente dejó serias dudas al finalizar con un registro de 2 de 5, fallando intentos de larga distancia que incluían patadas de 56, 55 y una de 49 yardas que pudo haber significado la victoria.

Estos tropiezos, sumados a fallos consecutivos previos en las sesiones de entrenamiento, demuestran que el margen de error en su posición es mínimo. Además, que seguramente haya presión competitiva, una que va en aumento dentro de la pretemporada del 2026 con Patriots.

Andy Borregales hace historia para Venezuela en el Super Bowl

Andy Borregales ha grabado su nombre en los libros dorados del deporte venezolano. Tras una campaña brillante con New England Patriots, el pateador se convirtió en el primer representante del país en alcanzar el Super Bowl, despertando el orgullo de la comunidad de Doral en Florida.

Criado en el sur de Florida, la trayectoria de Borregales es un ejemplo de disciplina y determinación en la NFL. Su precisión en los momentos de máxima presión fue clave para el éxito de Patriots en 2026, consolidándose como una de las piernas más confiables del circuito.

La ciudad de Doral celebró oficialmente los logros del criollo, reconociendo su impacto como modelo a seguir para las nuevas generaciones. Este reconocimiento marca apenas el inicio de una carrera que promete elevar el nombre de Venezuela en los escenarios más grandes del fútbol americano.

Números de Andy Borregales con New England Patriots en 2025

Andy Borregales ha logrado una carrera brutal en su primer año en la NFL. Con Patriots ha sido determinante para lograr la marca 14-3 con triunfos importantes contra rivales élite: Buffalo Bills con un gol de campo de más de 50 yardas, momento élite en la temporada.

Números de Borregales en temporada regular 2025:

- 17 juegos, 27-32 goles de campo, 84.4% de acierto, 53-55 puntos extras, 96.4% de acierto, 2-2 de 0-19 yardas, 6-6 de 20-29 yardas, 9-8 de 30-39 yardas, 11-7 de 40-49 yardas, 4-4 de 50+ yardas.