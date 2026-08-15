El contrato multimillonario de Seattle que rompe todo el mercado de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

Los Seattle Seahawks y el estelar esquinero Devon Witherspoon han sacudido el mercado de la NFL de manera contundente. Ambas partes pactaron un histórico acuerdo para una extensión de contrato de cuatro años y 132 millones de dólares. La exclusiva fue revelada por fuentes cercanas a Adam Schefter, reconocido periodista de ESPN.

Este nuevo y lucrativo vínculo contractual incluye la impresionante cifra de 101 millones de dólares completamente garantizados. Con este movimiento de la gerencia, el talentoso defensivo de 25 años se convierte automáticamente en el esquinero mejor pagado en toda la historia de la liga.

Superando todas las marcas salariales

El jugador egresado de la Universidad de Illinois tendrá ingresos espectaculares a partir de esta nueva firma. Witherspoon percibirá un promedio de 33 millones de dólares por cada temporada disputada, consolidándose como la máxima figura defensiva de su equipo.

Esta cifra supera con margen el antiguo récord salarial de su posición, que le pertenecía al jugador de los Browns, Denzel Ward. Según los datos del portal especializado Over the Cap, Ward poseía un salario promedio anual de 31,1 millones de dólares.

El pilar de una defensiva campeona

El impacto de Witherspoon en los emparrillados ha sido innegable desde su llegada al profesionalismo. Su talento lo ha llevado a ser seleccionado al prestigioso Pro Bowl en cada una de sus primeras tres campañas vistiendo los colores de los Seahawks.

Su presencia física y agilidad fueron vitales en la férrea unidad defensiva que logró conquistar el Super Bowl LX la temporada pasada. En sus primeros 43 encuentros, registra 32 pases defendidos, 16 tacleadas para pérdida de yardaje, 4,5 capturas de quarterback y un par de intercepciones.

Seattle asegura a su núcleo del futuro

La directiva ha cumplido al pie de la letra su promesa de recompensar económicamente a sus brillantes selecciones del draft de 2023. En marzo ya habían blindado a Jaxon Smith-Njigba, vigente Jugador Ofensivo del Año, convirtiéndolo en el receptor mejor pagado del circuito.

Se espera que Witherspoon, a quien aún le restaban dos años de su contrato de novato, sea el líder indiscutible y el alma de la secundaria. Compartirá el campo con Nick Emmanwori y Terrion Arnold, quien sorprendentemente firmaría con el equipo pese a enfrentar ocho cargos por delitos graves.