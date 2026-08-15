Ráfaga de suspensiones en NFL golpea a los Titanes de Tennessee

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La NFL anunció este viernes una severa suspensión de seis partidos para Nazeeh Johnson. El actual defensor de los Tennessee Titans fue castigado tras violar una política estricta de la liga. Específicamente, el jugador infringió las normativas sobre el uso de sustancias para mejorar el rendimiento.

Este anuncio representa un revés inesperado para la planificación defensiva del equipo.

Detalles del castigo

El profundo de 28 años comenzará a cumplir su sanción oficial a partir del 13 de septiembre. Esa fecha marca el debut de los Titans en la temporada regular frente a los New York Jets. Según los plazos de la liga, Johnson estará habilitado para regresar a la acción el 25 de octubre.

Su ansiada vuelta a los emparrillados se daría en el compromiso en casa contra los Cleveland Browns.

Preparación permitida

A pesar de la restricción para los juegos oficiales, la liga otorgó cierta flexibilidad al jugador. A Johnson se le permitirá continuar participando activamente en los campamentos de entrenamiento del equipo. Además, cuenta con autorización plena para disputar todos los encuentros correspondientes a la pretemporada.

Esto será vital para que logre asimilar el sistema defensivo de su nueva escuadra.

Antecedentes y trayectoria

Johnson fue seleccionado en la séptima ronda del draft de 2022 por los Kansas City Chiefs. En su año de novato logró coronarse campeón y sumar un preciado anillo de Super Bowl. Sin embargo, una grave lesión de ligamentos lo dejó fuera de toda la campaña de 2023.

Tras superar esa dura prueba, firmó como agente libre con Tennessee a finales del pasado mes de julio.