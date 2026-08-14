NFL: Fernando Mendoza brilla en su estreno de pretemporada con Las Vegas Raiders

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El Allegiant Stadium se puso de pie para recibir a su nueva gran esperanza en los controles de la ofensiva. Los aficionados de Las Vegas Raiders le brindaron una calurosa ovación a Fernando Mendoza antes de su primera jugada.

El ambiente era inmejorable para el esperado debut en pretemporada de la primera selección global del draft. El mariscal de campo de ascendencia cubana sintió el respaldo y no decepcionó frente a los Arizona Cardinals.

Primera conexión de touchdown

El joven talento, proveniente de Indiana, demostró rápidamente por qué fue el jugador más cotizado del reclutamiento universitario. Apenas necesitó dos series ofensivas para dejar su huella y encontrar las diagonales.

Con gran temple dentro del bolsillo protector, conectó un preciso pase de seis yardas con el receptor Jack Bech. Esta brillante jugada significó el primer touchdown de su prometedora carrera en la pretemporada de la NFL.

Consistencia en los controles

Mendoza pisó el emparrillado durante el primer cuarto y se mantuvo al mando hasta el último periodo. A pesar de que los Raiders terminaron cayendo 27-14, el novato dejó sensaciones sumamente positivas.

Su primer pase completo sirvió para mover las cadenas en una crucial tercera oportunidad, mostrando gran madurez. Al final de la noche, completó 10 de sus 16 envíos, sumando 97 yardas y una anotación.

El respaldo de la experiencia

Antes de que el novato tomara las riendas, la ofensiva estuvo comandada por el experimentado Kirk Cousins. El veterano abrió el partido demostrando que el ataque aéreo está en buenas manos esta temporada.

Cousins orquestó una serie letal en los primeros compases del encuentro frente a la defensiva secundaria de Arizona. Completó cinco de sus seis intentos para 50 yardas y coronó su impecable y breve participación con un touchdown.