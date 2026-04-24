NFL: "Ahora quiero demostrar mi valor cada día en la NFL" dijo Fernando Mendoza

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El Draft de la NFL 2026 (Liga de Fútbol Americano) marcó un antes y un después en la historia del deporte con la selección de Fernando Mendoza como la primera elección absoluta. Los Vegas Raiders, que buscan comenzar una nueva como franquicia, confiaron en el talento y entendimiento del juego del mariscal de campo de origen cubano, quien llega a la liga tras una carrera universitaria legendaria.

Un legado de éxito y raíces latinas

Mendoza, quien siguió la ceremonia desde su hogar en Coral Gables, Florida, recibió la noticia entre lágrimas y abrazos de sus padres antes de ponerse la gorra de los "Malosos".

El quarterback cubano llega a la NFL con credenciales impecables en su etapa en la NCCA (fútbol americano colegial): En su última temporada lanzó para 3,535 yardas, liderando todo el campeonato universitario con 41 pases de touchdown y apenas seis interceptaciones, estadísticas que le valieron el Trofeo Heisman en 2025, el máximo reconocimiento individual de este deporte a nivel universitario.

"Los últimos cinco meses fueron una bendición, estoy ansioso por empezar a trabajar. El college fue fantástico, pero ahora quiero demostrar mi valor en la NFL cada día", declaró el jugador tras el anuncio. Mendoza también dedicó palabras de elogio a su nueva organización, destacando el "gran legado" de los Raiders y su deseo de integrarse cuanto antes al trabajo bajo las órdenes del cuerpo técnico en Nevada.