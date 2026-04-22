Mike Vrabel rompe el silencio tras polémica con periodista de The Athletic

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En un movimiento inusual y fuera de agenda, el entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, tomó el podio este martes para enfrentar las interrogantes que han rodeado su vida privada en las últimas semanas. Tras la difusión de unas fotografías en las que aparece junto a la reconocida reportera Dianna Russini en un exclusivo complejo turístico de Arizona.

Vrabel no esperó a que las preguntas llegaran. De manera proactiva, confesó haber mantenido "conversaciones difíciles" con las personas que más le importan: su familia, su cuerpo técnico, los jugadores y la directiva del equipo.

"Para tener éxito dentro y fuera del campo, hay que tomar buenas decisiones. Eso me incluye a mí. Empieza conmigo", afirmó el técnico de 50 años, subrayando que estos diálogos han sido productivos para limpiar el aire antes de la intensa actividad de pretemporada.

El origen de la controversia y sus repercusiones

Las imágenes que detonaron la crisis fueron captadas en Sedona a finales de marzo, justo antes de las reuniones anuales de la NFL en Phoenix. Aunque tanto Vrabel como Russini intentaron restarle importancia al asunto mediante comunicados en el New York Post, las consecuencias profesionales no se hicieron esperar.

Mientras que la NFL, a través de su portavoz Brian McCarthy, confirmó que no existe una investigación oficial sobre la conducta del entrenador, el panorama para Russini fue distinto. La veterana periodista renunció a The Athletic apenas una semana después de que el reporte original provocara una investigación interna en el medio, propiedad de The New York Times.

Sin distracciones antes del Draft

Uno de los puntos clave para Vrabel es evitar que este ruido mediático afecte el rendimiento del equipo, especialmente con el Draft de la NFL a la vuelta de la esquina. El entrenador se reunió con sus jugadores el lunes para aclarar la situación y evitar que ellos se conviertan en el blanco de las preguntas de la prensa.

Por su parte, la gerencia de los Patriots parece mantener su respaldo total. Eliot Wolf, vicepresidente de personal de jugadores, aseguró que Vrabel ha estado "más involucrado que nunca" en el proceso de evaluación de prospectos, desestimando cualquier idea de que el estratega haya perdido el enfoque en sus responsabilidades deportivas.