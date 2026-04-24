Nueva era en Las Vegas: Los Raiders eligen a Fernando Mendoza como el número 1 del Draft

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La búsqueda desesperada de una identidad bajo el centro parece haber terminado en el desierto. Los Las Vegas Raiders hicieron oficial lo que muchos analistas daban por sentado: seleccionaron al mariscal de campo de Indiana, Fernando Mendoza, con la primera selección global del Draft de la NFL 2026.

Su llegada a la "Ciudad del Pecado" es el cierre de un círculo perfecto para Mendoza, quien viene de una temporada histórica donde no solo se llevó el Trofeo Heisman, sino que guio a los Hoosiers a un inédito título nacional, venciendo a Miami en la final.

Es la primera vez que los Raiders tienen el pick número 1 desde el fatídico 2007, cuando seleccionaron a JaMarcus Russell. Aquella elección se convirtió en una de las mayores advertencias de la historia de la liga: Russell apenas duró tres temporadas, plagadas de inconsistencias y una falta de compromiso que dejó una cicatriz profunda en la franquicia.

Un currículum de élite para el siguiente nivel

Los números de Mendoza en 2025 parecen sacados de un videojuego, pero son el reflejo de una madurez técnica envidiable. El joven de 22 años firmó una campaña de ensueño:

Precisión quirúrgica: Completó el 72% de sus pases.

Producción aérea: 3,535 yardas, con un impresionante ratio de 41 touchdowns y solo 6 intercepciones.

Amenaza dual: Sumó 276 yardas por tierra y 7 anotaciones, demostrando que puede castigar a las defensas también con las piernas.

Tras la salida de Derek Carr en 2022, los Raiders han sido un carrusel de incertidumbre, probando a siete mariscales de campo diferentes en apenas tres años (incluyendo los experimentos fallidos con Geno Smith y Kenny Pickett en 2025). Mendoza no llega solo para jugar; llega para detener la hemorragia de derrotas.

Perfil de prospecto: ¿Qué recibe Las Vegas?

Mendoza es catalogado como el pasador más "listo para la NFL" de su generación. Aunque no posee la capacidad de improvisación mágica de un Caleb Williams, lo compensa con atributos de la "vieja escuela" perfeccionados: