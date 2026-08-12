¿Qué pasará con Tony Romo? CBS rompe el silencio sobre su suspensión

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El presidente de CBS Sports, David Berson, aclaró recientemente que la cadena no tiene una fecha límite establecida para decidir el futuro laboral de Tony Romo. La situación legal del exjugador mantiene a la directiva en un constante proceso de evaluación.

El reconocido comentarista y principal analista de la NFL fue apartado de sus funciones tras ser arrestado el mes pasado en el estado de Wisconsin. Romo enfrenta graves señalamientos por presuntamente conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol.

Proteger la imagen de la cadena

Durante un evento corporativo de la red, Berson explicó que tomaron la decisión de suspender a Romo indefinidamente. El objetivo principal de esta medida es desviar la atención mediática de sus problemas legales y mantenerla enfocada en el deporte.

"Teníamos que considerar el impacto en nuestra imagen y en nuestra marca. Eso es muy importante para nosotros", enfatizó el directivo ante los periodistas. La cadena busca evitar que este escándalo opaque el arranque de la nueva temporada regular.

La prioridad de CBS es que el interés del público, el marketing y las redes sociales giren exclusivamente en torno a los partidos. Cualquier otro factor externo que perjudique la presentación de su producto televisivo será evitado.

JJ Watt asume el rol principal

Ante la notable ausencia del exmariscal de campo, el exjugador y analista JJ Watt dará un importante paso al frente. Watt fue elegido para unirse al icónico narrador Jim Nantz y a la reportera de campo Tracy Wolfson en las transmisiones estelares.

El esperado debut de este nuevo equipo principal será el próximo 13 de septiembre. Ese día, serán los encargados de llevar a las pantallas el vibrante duelo donde los Minnesota Vikings recibirán a los Green Bay Packers.

Watt se unió a la televisora en 2023, y tras su ascenso, Ross Tucker ocupará su lugar en el segundo equipo. Tucker, quien ya había trabajado en transmisiones de radio, acompañará a Ian Eagle durante esta nueva campaña.

Un arresto que mancha su trayectoria

Romo, de 46 años, ha sido la voz principal de la NFL en CBS desde 2017. Llegó a los micrófonos tras una destacada carrera de 13 temporadas en los emparrillados, jugadas íntegramente con los populares Dallas Cowboys.

El arresto del exjugador ocurrió el pasado 23 de julio mientras conducía por la Interestatal 43, cerca de Burlington, Wisconsin. Casualmente, esta es la misma localidad donde la exestrella de la NFL cursó sus estudios de escuela secundaria.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee, Romo reprobó las pruebas de sobriedad en el lugar de los hechos. Tras ser fichado y liberado, ahora deberá comparecer ante el juzgado el próximo 21 de septiembre para definir su situación penal.