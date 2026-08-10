NFL: El contrato histórico que convierte a esta estrella de los Cowboys en el mejor pagado

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Los Dallas Cowboys acaban de romper el mercado al asegurar a su gran estrella de la línea defensiva. La franquicia tejana acordó una jugosa extensión de contrato por tres años con Quinnen Williams. El monumental pacto está valorado en 105,9 millones de dólares, marcando un verdadero hito en la liga.

Además, incluye 63,35 millones garantizados al firmar, una cifra absoluta de récord para su posición. Según Adam Schefter de ESPN, nunca un tackle defensivo había recibido tanto dinero asegurado de golpe.

La pieza clave de la gerencia

Stephen Jones, copropietario y director de operaciones, celebró mantener al jugador atado hasta el año 2030. El directivo destacó que esta firma es la recompensa final a los agresivos movimientos del año pasado. "Esto pone la cereza en el pastel, sabiendo que tendremos a 'Q' a largo plazo", comentó al reportero Tommy Yarrish.

Jones valoró cómo esta retención apuntala un frente temible junto a figuras como Kenny Clark y Rashan Gary. Para la gerencia de Dallas, consolidar este núcleo defensivo era la máxima prioridad de la temporada.

El deseo cumplido del jugador

El talentoso liniero ya había dejado clara en julio su intención de establecerse definitivamente en la organización. "Definitivamente, quiero quedarme aquí por mucho tiempo", expresó el exjugador de la Universidad de Alabama. Cabe recordar que Williams llegó al equipo en un sorpresivo cambio desde los New York Jets en noviembre.

Con Nueva York había firmado en 2023 un acuerdo por 96 millones, pero sin dinero garantizado para 2027. En sus primeros siete juegos con la estrella solitaria, logró nueve golpes al mariscal y 1.5 capturas.

La élite de las trincheras

A lo largo de sus siete campañas en la NFL, Williams ha demostrado ser un verdadero terror para las ofensivas. Acumula 41,5 capturas en su carrera y fue primer equipo All-Pro en 2022 tras lograr un récord personal de 12 capturas. Con este nuevo contrato millonario, el cuatro veces seleccionado al Pro Bowl reafirma su estatus de superestrella.

Williams se une a Jalen Carter y Jeffery Simmons en la lista de tackles que consiguieron grandes aumentos recientes. Queda más que claro que dominar y presionar desde el centro de la línea nunca había sido tan valioso en la liga.